Da Ikea è possibile fare l’affare del momento che stravolge la cucina e trasforma chiunque lo acquisti in uno chef. Ecco di cosa si tratta.

Chiunque voglia abbellire e personalizzare la propria casa con mobili funzionali, belli, di qualità ma a prezzi convenienti, può andare da Ikea. Nei punti vendita del colosso svedese, infatti, si vendono mobili e soluzioni per ogni ambiente di casa, ma anche attrezzi, strumenti e accessori, come quelli che possono essere utili in cucina.

Attualmente si può prendere al volo un affare che stravolge la propria cucina e trasforma chiunque lo acquisti in uno chef. Ecco di cosa si tratta e perché non farsi scappare questi prodotti.

L’affare di Ikea che stravolge la cucina

Da Ikea si possono trovare mobili ed accessori per ogni ambiente di casa ma soprattutto utensili e strumenti utili in cucina, come ad esempio questi oggetti che possono stravolgere questa stanza e trasformare chiunque li acquisti in uno chef. Si tratta infatti delle 3 ciotole colorate UPPFYLLD.

Queste ciotole, oltre ad essere belle e colorate, permettono di semplificare il proprio modo di cucinare, organizzando al meglio gli ingredienti e raccogliendo gli scarti. Così il piano di lavoro e le mani restano pulite, perché si potrà raccogliere tutto al loro interno. Ogni ciotola ha un lato più sottile, solo 1 mm, per incastrarsi perfettamente sotto al tagliere.

In questo modo si potrà tritare, affettare e tagliare, facendo scivolare direttamente gli ingredienti nella ciotola. In pratica una delle 3 ciotole si può usare per gli ingredienti pronti, una per gli scarti e una per ciò che serve dopo, così da avere tutto a portata di mano ma anche pulito (proprio come fanno gli chef nelle cucine professionali).

Le ciotole UPPFYLLD si possono portare anche in tavola perché sono molto belle da vedere, leggere ma resistenti. Qui dentro si possono mettere salse, condimenti o snack, per portare un tocco di colore e allegria durante i propri pranzi e le proprie cene. Questo oggetto stravolge letteralmente la cucina anche perché, oltre ad essere bello e versatile, è anche pratico perché si può lavare in lavastoviglie e non trattiene odori (nemmeno quelli persistenti di ingredienti come cipolla e aglio).

Insomma, facilitano il proprio modo di cucinare, trasformando praticamente in degli chef. Sono semplici, belle, resistenti ed anche economiche: costano infatti solo 2,95 euro, quindi se ne possono comprare anche più di 3 o si possono regalare a chi ama cucinare.