La Lazio rischia di perdere uno dei suoi punti di forza delle ultime stagioni. Matteo Guendouzi potrebbe finire in questa big per una cifra importante.

Estate complicata e ricca di dubbi per la Lazio. La squadra capitolina, dopo l’entusiasmo per il ritorno del tecnico Maurizio Sarri, deve fare i conti con l’immobilismo forzato sul calciomercato. Una bella delusione, sia per il neo allenatore che per i tifosi, i quali speravano finalmente di veder costruita una rosa all’altezza della zona Champions.

Tutta colpa dell’indice di liquidità, quel parametro tanto odiato dai biancocelesti che sta bloccando le operazioni in entrata del club. Il presidente Claudio Lotito ha sempre minimizzato, facendo intendere come la sua Lazio sia una società seria e con i conti in regola. Ma evidentemente la Covisoc non è dello stesso avviso, visto che i costi annui appaiono superiori agli introiti, tanto da richiedere un aumento di capitale.

Un altro modo per raggiungere il parametro corretto dell’indice di liquidità è la cessione di asset importanti, ovvero i calciatori di maggior valore della rosa. La Lazio da sempre si considera bottega cara e preziosa e difficilmente si priva a cuor leggero dei propri talenti. Ma in questa estate 2025 potrebbe diventare un obbligo cedere qualche gioiello per fare cassa.

Il Bayern Monaco cerca un centrocampista: Guendouzi nome preferito da Kompany

Uno dei calciatori su cui la Lazio conta maggiormente, ma che allo stesso tempo ha un valore di mercato molto importante, è Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe ’99, che in maglia biancoceleste ha dimostrato di essere uno dei calciatori più completi e duttili della Serie A.

Sarri vorrebbe ripartire da Guendouzi, assolutamente adatto al suo gioco offensivo e di inserimenti senza palla. Ma nelle ultime ore è spuntato l’interesse di una big europea, pronta ad accaparrarsi le prestazioni dell’ex Marsiglia. Si tratta del Bayern Monaco, che sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 32 milioni di euro.

La squadra di Vincent Kompany, reduce dal Mondiale per club, vuole acquistare un centrocampista dinamico per ringiovanire il reparto, vista la presenza di tanti calciatori intorno ai 30 anni di età (vedi Kimmich, Goretzka e Palhinha). Il preferito sembra essere proprio Guendouzi, elemento capace di giocare sia davanti alla difesa, sia come mezzala di qualità in zona offensiva.

Va detto che l’acquisto di un mediano non è la priorità del Bayern, con i bavaresi più propensi ad investire in attacco dopo gli addii di Muller, Sané e Tel. Ma un centrocampista in più farebbe comodo a Kompany. La Lazio attende le prime mosse dalla Germania, anche se proverà a non lasciar partire così facilmente un titolarissimo come Guendouzi.