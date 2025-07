Gli esperti hanno lanciato l’allarme su una bevanda molto amata perché può aumentare i rischi di soffrire di un tumore alla cavità orale.

In estate, per reintegrare i minerali persi con il sudore, si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno e questo consiglio vale per ogni stagione dell’anno perché l’idratazione è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del nostro organismo. Tuttavia spesso non si beve solo acqua ma anche birra, vino, superalcolici, bevande zuccherate, succhi di frutta commerciali.

Gli esperti, però, hanno lanciato un’allarme a cui prestare attenzione. Infatti chi beve questa bevanda ha maggiori probabilità di soffrire di un tumore della cavità orale. Ecco quale bibita evitare.

La bevanda che aumenta il rischio di tumore alla cavità orale

Seguire uno stile di vita sano e attivo e un’alimentazione varia ed equilibrata sono due dei presidi per una vita in salute e felice. Per questo gli esperti hanno lanciato un’allarme che non piacerà a molti: sembra infatti che il consumo di alcune bevande possa essere molto pericoloso per la propria salute.

In particolare bere 2 lattine di bevande zuccherate da 300 ml a settimana può cancellare i benefici in termini di salute del cuore ottenuti con l’esercizio, mentre chi ne beve anche solo una ha maggiore probabilità di avere infarti e ictus. Ma non è tutto perché uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery ha rivelato che c’è un collegamento significativo tra il consumo regolare di bevande zuccherate e un maggior rischio di sviluppare tumori della cavità orale nelle donne.

Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Washington a Seattle, guidati da Brittany Barber, ha monitorato per 30 anni la salute di 162.602 donne. I ricercatori hanno riscontrato che chi consumava una o più bevande zuccherate al giorno presentava una probabilità quasi cinque volte superiore di sviluppare un tumore del cavo orale rispetto a chi ne assumeva meno di una al mese.

In Italia purtroppo i tumori del cavo orale sono molto frequenti: ogni anno vengono diagnosticati circa 4.000 casi di tumori alla bocca, più frequenti negli uomini che nelle donne. L’incidenza in Italia è di 7 casi ogni 100.000 abitanti, e sono sempre più diffusi fra le donne. Le cause vanno da ricercare non solo nel fumo, sempre più diffuso tra le donne, ma anche nelle abitudini alimentari, ad esempio nel consumo di bevande zuccherate, appunto.

Infatti, sempre tornando allo studio, si è visto che il rischio di tumore orale era elevato anche tra le donne che non fumavano o che bevevano alcol solo qualche volta. Rispetto a questo gruppo, le donne che consumavano una o più bevande zuccherate al giorno avevano un rischio cinque volte maggiore di contrarre un tumore orali. In effetti non è una novità che gli zuccheri raffinati possano aumentare il rischio di diversi tumori, come il carcinoma del colon-retto.

Tuttavia gli autori dello studio hanno dichiarato che sono necessari approfondimenti, anche perché la ricerca è stata condotta solo sulle donne e bisogna verificare se la stessa incidenza ci sia anche fra gli uomini. In ogni caso, come da raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si consiglia, sia per adulti sia per bambini, di consumare zucchero per massimo il 10% dell’apporto energetico giornaliero, vale a dire circa 25 grammi di zuccheri liberi al giorno o 6 cucchiaini di zucchero da tavola.