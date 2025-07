Tra le tesi più discutibili emerse nel dibattito europeo recente, spicca quella di una difesa comune continentale. Un progetto che, dietro la retorica democratica, nasconde secondo alcuni un pericoloso svuotamento di sovranità.

Una proposta allucinante

Tra le argomentazioni più folli, allucinanti e assolutamente irrecepibili degli ultimi mesi in ambito dell’Unione Europea, vi sarebbe quella della cosiddetta difesa europea, rafforzata dal fatto che si vocifera un sempre più probabile disimpegno americano dal continente europeo, alla luce del credo trampiano, America First, e di un debito americano sempre più esplosivo. Sarebbe necessaria quindi, secondo i pazzi, la creazione di un sistema di difesa europea coerente con valori presunti democratici, da difendere anche dall’ipotetico assalto di regimi dittatoriali sempre più aggressivi – vedasi, per esempio, la Russia.

Il ritorno del mostro sovranazionale

Si proporrebbe quindi un modello di difesa sovranazionale, un mostro simile a un altro mostro già creato 30 anni fa: la pessima idea di una moneta comune, che ha causato disastri economici sotto gli occhi di tutti, e che io denuncio ormai da una decina di anni. Quindi: distruzione del sistema pensionistico, distruzione della sanità, distruzione del sistema sociale, distruzione dei posti di lavoro, distruzione del tessuto imprenditoriale, e chi più ne ha più ne metta.

Chi decide in una guerra comune?

Ma a questo punto sorgerebbe una domanda: come si esplicherebbe il potere esecutivo di una difesa che – ricordo – vuol dire Ministero della Guerra Comune, perché “Ministero della Difesa” è una definizione ipocrita, no? E chi avrebbe quindi l’onere di prendere decisioni impronte, pericolosissime, assolutamente lesive degli interessi nazionali, visto proprio il difficile coordinamento tra governi nazionali, che ovviamente aspirerebbero a essere titolari della propria sovranità, già ceduta in materia economica con i risultati disastrosi sotto gli occhi di tutti? Io mi immagino che si potrebbe trovare una analoga corrispondenza in materia di difesa.

Un disegno mostruoso e incosciente

Si creerebbe quindi un mostro istituzionale privo di sovranità legittima e, soprattutto, di legittimità democraticamente conferita, con tutti i rischi derivanti dall’affidare la gestione delle armi a un’istituzione acefala, che non risponde ai governi, non risponde ai parlamenti, non risponde ai cittadini. È un disegno mostruoso che io vedo tutti i commentatori applaudire senza capacità di critica. Io mi permetto di dire che non capisco perché centinaia di miliardi non li mettiamo per creare dei diplomatici, non capisco perché non costruiamo un sistema di pace, non capisco perché non ci mettiamo a parlare di dialogo. Ma sarà che io sono stupido, e mi occupo semplicemente di fare consulenza alle piccole e medie imprese, cosa che farò fra pochi minuti con mia grande soddisfazione, parlando con persone che hanno ancora un cervello.