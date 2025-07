L’Inter rischia la beffa di mercato clamorosa, con la Roma di Gasperini pronta ad approfittarne. Operazione in prestito ben avviata.

Calciomercato sempre più nel vivo, anche in questi giorni in cui le varie squadre di Serie A stanno cominciando a radunarsi per dare vita ai ritiri estivi. L’Inter attenderà qualche giorno ancora, visto che è reduce dal Mondiale per club negli USA, ma intanto continua a lavorare alle trattative in entrata ed in uscita.

Uno dei reparti che la società nerazzurra vorrebbe rivoluzionare, almeno parzialmente, è quello dell’attacco. A parte il punto fermo Lautaro Martinez, sono tante le incognite lì davanti. Arnautovic ha già detto addio, così come Correa, mentre Taremi e Thuram non godono più della stessa stima di un anno fa. Si attendono offerte per entrambi, mentre è già sbarcato come nuovo rinforzo Ange-Yoan Bonny dal Parma.

Da inizio estate l’Inter segue anche l’evolversi della situazione di un altro centravanti internazionale, già stimato da Simone Inzaghi e che farebbe sicuramente felice anche il mister attuale Cristian Chivu. Ma nelle ultime ore si segnala un ipotetico sorpasso da parte della Roma, che sembra pronta a pigiare sull’acceleratore per l’attaccante.

Gasperini vuole Hojlund alla Roma: è sorpasso sull’Inter

Il giocatore in questione è Rasmus Hojlund, vecchia conoscenza del calcio italiano poiché qualche anno fa fece impazzire tutti con la maglia dell’Atalanta. Nel 2023 è stato ingaggiato dal Manchester United per la cifra record di 78 milioni di euro, anche se il talento danese non ha mai raggiunto livelli davvero importanti in Premier League.

Hojlund come detto piace molto all’Inter, ma l’arrivo di Gian Piero Gasperini a Roma potrebbe sparigliare le carte in tavola. Il tecnico l’ha lanciato all’Atalanta e lo vorrebbe con sé di nuovo nella capitale. Nelle ultime ore i giallorossi hanno mosso i primi passi, sondando il terreno con lo United e facendo intendere di essere molto interessati al danese.

Dall’Inghilterra fanno sapere che Hojlund non è affatto intoccabile e che il Manchester potrebbe aprire al prestito del classe 2003 nel mese di agosto, una volta reperito sul mercato un attaccante alternativo. Situazione in divenire dunque, con l’Inter che al momento appare indietro e sorpassata dai rivali giallorossi, proprio grazie alla presenza di Gasperini.

Prima di tutto però la Roma dovrà capire cosa fare con Artem Dovbyk, il centravanti ucraino ingaggiato un anno fa dal Girona per 36 milioni complessivi. Prima di virare con forza su Hojlund, la società di Trigoria dovrà valutare l’ipotesi cessione del suo numero 11, altrimenti sarà difficile riuscire ad ingaggiare un altro attaccante di alto rango con quelle caratteristiche.