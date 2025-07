Possibile scambio di mercato in casa Juventus che riguarda la big del calcio spagnolo. I due difensori possono cambiare casacca.

Si avvicina a passi sempre più svelti l’inizio della prossima stagione sportiva. La Juventus è chiamata a migliorare il quarto posto conquistato lo scorso anno in extremis, anche grazie al lavoro fatto da Igor Tudor come traghettatore. Il tecnico croato è stato confermato, indicato come la migliore scelta possibile per il progetto bianconero.

L’intenzione della società, guidata in ambito sportivo dal nuovo d.g. Damien Comolli, è quella di donare a Tudor una rosa di alto rango, per affrontare al meglio sia il campionato che la prossima edizione di Champions League. Oltre all’ingaggio di Jonathan David ed i riscatti di Kalulu e Conceiçao, la Juve deve ancora lavorare molto sul mercato.

L’ultima idea sorprendente potrebbe riguardare uno scambio di calciatori sull’asse Torino-Madrid. Infatti la Juventus avrebbe in mente di trattare con l’Atletico Madrid per un’operazione tra difensori, i quali potrebbero cambiare casacca nelle prossime settimane. L’indiscrezione per ora non trova conclusioni concrete, ma si tratta di un’ipotesi tutt’altro che remota.

L’Atletico fa sul serio per Savona: proposto uno scambio tra terzini alla Juve

La trattativa fra Juve ed Atletico comincia con la manifestazione di interesse degli spagnoli per uno dei migliori talenti usciti dalle giovanili di Vinovo. Ovvero il terzino destro Nicolò Savona, calciatore nativo di Aosta ed esploso nella Juve Next Gen prima dell’approdo in pianta stabile in Serie A.

Il classe 2003 è finito nel mirino dei Colchoneros, sia per le qualità atletiche assolutamente indiscutibili, sia per la capacità di giocare da esterno destro difensivo ed allo stesso tempo di ricoprire il ruolo di centrale all’occorrenza. Un profilo ideale per la squadra di Diego Simeone, che è molto attenta ai giovani di livello europeo e soprattutto ai calciatori che fanno della duttilità e della fisicità le loro armi migliori.

Per arrivare a Savona, l’Atletico potrebbe proporre nei prossimi giorni alla Juventus uno scambio con un altro terzino, che farebbe comodo sulla carta al gioco di Tudor. Parliamo dell’argentino Nahuel Molina, campione del mondo con la Selecciòn e con un passato proficuo in Italia nelle fila dell’Udinese.

Il 27enne Molina è stato ufficialmente ‘scaricato’ dalla squadra di Simeone, che come detto cerca un esterno destro diverso e più forte fisicamente. La Juventus potrebbe essere tentata dall’operazione, ma ad una condizione: i bianconeri accetterebbero lo scambio solo con la presenza di una somma cash a proprio vantaggio per il cartellino di Savona, che da Torino fanno intendere sia più costoso di quello di Molina.