Lutto in tv per un amato volto di Mediaset: ad un post affida le lacrime per questa perdita molto dolorosa.

È doloroso perdere qualcuno e lo è anche quando scompare una persona cara per un nostro beniamino della televisione. Per un certo senso di empatia e solidarietà, è come se quel lutto un po’ ci appartenesse. E così è capitato ad un amato volto di Mediaset che ha augurato buon viaggio su Instagram alla persona amata che è volata in cielo.

Una perdita, forse attesa, ma comunque molto dolorosa, come è giusto che sia. Poche parole, dolci e significative, sono quelle che questo personaggio ha affidato ad una stories Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Lutto in tv per un amato volto Mediaset

Un amato volto Mediaset ha subìto nelle ultime ore un lutto molto duro e l’ha annunciato su Instagram ai suoi tanti follower con una stories in cui ha voluto salutare la cara persona volata in cielo.

Si tratta della ballerina e conduttrice Rossella Brescia che ha dovuto dire addio al suo papà. In una stories su Instagram che ha pubblicato, con sfondo la foto del suo papà, ha scritto poche parole ma molto significative e dense di amore, come solo una figlia può avere nei confronti del suo papà: “Buon viaggio pa’. Con amore ti abbiamo accompagnato come ci hai insegnato tu. Love you”.

Un ricordo dolce degli insegnamenti dati dal papà e del tanto amore donato durante gli anni. Parole semplici ma molto significative, in cui molti che hanno perso una parola cara potranno rivedersi. Rossella Brescia è un personaggio molto amato che ha preso parte a tante trasmissioni Mediaset. Dal 2001 al 2003, ad esempio, ha partecipato a Saranno Famosi (poi diventato Amici) come istruttrice dei talenti.

Dal 2004 al 2010 è stata conduttrice di Colorado su Italia 1, poi nel 2008 è stata la volta del Bagaglino, e poi, ancora, è stata giudice della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Baila! e tanti altri programmi di successo. Oggi è anche una conduttrice radiofonica molto seguita per RDS. Della sua vita privata, invece, si sa che è stata sposata dal 2000 al 2008 con il regista televisivo Roberto Cenci e che dopo ha avuto una relazione con il coreografo Luciano Cannito, finita nel 2024.

Ora, dopo questa stories molto emozionante in cui ha fatto sapere della sua perdita, tutti i suoi fan le si stringono attorno in questo momento di dolore che l’ha colpita, portandole via il suo papà.