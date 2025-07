Sandro Tonali sembra pronto a tornare nella massima serie italiana. Dopo l’esperienza inglese ecco la nuova proposta.

I tifosi del Milan hanno sono rammaricati e delusi di ciò che è accaduto durante l’estate 2023, ovvero quando la nuova proprietà RedBird scelse di debuttare alla guida della società sacrificando uno dei calciatori più amati ed apprezzati dall’ambiente.

Ci riferiamo alla dolorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista classe 2000 era considerato un vero e proprio idolo, tifoso milanista doc e artefice dell’ultimo Scudetto sotto la guida di Stefano Pioli. Nonostante tutto questo senso d’appartenenza, la legge severa del mercato lo ha visto partire in direzione Premier League per circa 60 milioni più bonus.

Una cessione come detto mal digerita dai tifosi milanisti. I quali sognano un giorno di poter riabbracciare Tonali, anche se attualmente il calciatore nativo di Lodi è un punto fermo della formazione bianconera inglese. Eppure nelle ultime ore alcuni rumors sembrano riportare Tonali verso la Serie A, proprio nell’anno che condurrà ai Mondiali in Nordamerica.

La Juventus torna su Tonali: arriva la conferma dell’ex bianconero

Non è il Milan però a provarci seriamente per un ritorno di Tonali in Italia. Una rivale diretta dei rossoneri starebbe tenendo d’occhio la situazione, magari preparando un assalto nel mese di agosto. Stiamo parlando della Juventus, club che più di tutti sarebbe alla ricerca di un mediano forte e già maturo da inserire in rosa.

Già ad inizio estate era circolato il nome di Tonali come possibile colpaccio bianconero in vista della sessione di mercato in corso. La conferma arriva dalle parole di Claudio Gentile, ex storico difensore juventino: “Il colpo Tonali sarebbe un gran rinforzo per la Juventus. Però servirebbe anche altro per alzare il livello della squadra”.

Le dichiarazioni di Gentile alla Gazzetta dello Sport (nelle quali ha proposto anche il colpo Donnarumma alla Juve) non fanno altro che alimentare le voci di mercato. Tonali sarebbe l’obiettivo primario dei bianconeri in mezzo al campo. Ma la società guidata da Damien Comolli dovrebbe prima risolvere due crucci.

In primis dovrà sfoltire la rosa da quei calciatori costosi e ingombranti. Basti fare i nomi di Koopmeiners, Nico Gonzalez e Vlahovic, veri e propri macigni che, se decisi a partire, libererebbero spazio vitale per i nuovi innesti. Poi andrebbe comunque convinto il Newcastle, che come detto considera per il momento Tonali un titolare importante. L’idea di riportarlo in Serie A c’è, ma la trattativa è più tortuosa che mai.