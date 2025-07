Il tecnico rossonero, dopo aver abbracciato l’arrivo di Estupiñán, incassa una dura beffa dal mercato: il talento ha scelto l’Inter

Non più tardi di due settimane fa vi avevamo raccontato del decisivo blitz del Fenerbahce, che con una trattativa notturna, quasi in gran segreto, aveva di fatto ‘scippato’ al Milan l’esterno sinistro Archie Brown, che sembrava destinato a vestire la maglia rossonera.

L’onta (o comunque la lacuna rimasta sulla corsia di competenza per il contestuale addio di Theo Hernandez) è stata prontamente colmata con un’operazione lampo che ha consentito al club di Via Aldo Rossi di accogliere tra le proprie fila il nazionale ecuadoriano Pervis Estupiñán, arrivato dal Brighton per 17 milioni di euro e legatosi al Milan fino al 2030. Cancellata dunque la beffa Brown, il Diavolo può ora concentrarsi sugli altri due grandi obiettivi di un mercato davvero scoppiettante.

All’orizzonte c’è infatti la necessità di un grande colpo in attacco e dell’inserimento di almeno una pedina nel reparto arretrato. Per la prima casella potrebbe a breve sbloccarsi l’affare Vlahovic, mentre per la difesa i rossoneri hanno da tempo ingaggiato un’aspra battaglia con la stessa Juve, col Liverpool, ma soprattutto con l’Inter per uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico italiano.

Telenovela Leoni, affondo dell’Inter: Allegri resta di sasso

Dopo aver brillato nella sua prima esperienza in B con la maglia della Sampdoria agli ordini di quell’Andrea Pirlo specializzatosi nel lancio in prima squadra di giovani calciatori, Giovanni Leoni ha fatto il salto in Serie A già la stagione successiva.

Merito della lungimiranza del Parma, che non ha esitato, la scorsa estate, a sborsare 4,8 milioni di euro (a cui vanno aggiunti 3,5 di possibili bonus, più il 10% della futura rivendita del ragazzo) ai doriani per l’acquisto definitivo del centrale di difesa.

Affermatosi come uno dei migliori calciatori non solo dei ducali, ma dell’intero campionato, il classe 2006 nativo di Roma ha attirato su di sé l’interesse dei maggiori club di A. Si sta in pratica replicando – senza che in questo caso ci sia un infortunio a pregiudicare il tutto – quanto accaduto per Giorgio Scalvini all’Atalanta nella primavera del 2024.

Corteggiatissimo dalle due milanesi, Leoni potrebbe verosimilmente finire sulla sponda nerazzurra di Milano dopo il fruttuoso colloquio intercorso tra i dirigenti della Beneamata e l’agente Crnjar.

Come riferito puntualmente da ‘Il Corriere dello Sport‘ infatti, al netto di un accordo per il costo del cartellino ancora in alto mare (il Parma non scende sotto i 40 milioni di valutazione, coi meneghini fermi a 35), il difensore sarebbe stato convinto dal progetto tecnico dell’Inter. Che ha l’indubbio vantaggio di annoverare tra le sue fila, come allenatore capo, quel Cristian Chivu che nella passata stagione ha avuto con sé Leoni da quando è subentrato sulla panchina del Parma.

Al Milan non resta che sperare che non venga mai trovato l’accordo tra i club per la definizione dell’affare, in modo da subentrare in corsa come destinazione possibile per un ragazzo che però avrebbe già fatto la sua scelta.