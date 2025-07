Massimiliano Allegri non considera utile alla sua causa questo calciatore. La Roma di Gasperini potrebbe pensarci seriamente.

Una delle squadre di Serie A che durante l’estate 2025 ha maggiore intenzione di rivoluzionarsi è il Milan. La formazione rossonera sarà guidata da Massimiliano Allegri, di ritorno dopo 11 anni dall’ultima esperienza, ma avrà connotati ben differenti da quelli delle ultime stagioni.

Il club di via Aldo Rossi sta già operando in uscita: ha ceduto ufficialmente Tijjani Reijnders al Manchester City, è molto vicino a salutare Theo Hernandez (direzione Arabia Saudita) e sta lavorando alacremente per lasciar partire tutti quei calciatori della rosa che non rientrano nei piani di mister Allegri, così da poter innescare il mercato in entrata.

Gli affari più complicati in uscita riguardano quel nugolo di calciatori che sono rientrati ufficialmente in casa Milan dopo il periodo di prestito in altri club. Ieri, 30 giugno, sono infatti scaduti i trasferimenti a titolo temporaneo ed il club rossonero si è ritrovato ad avere a che fare con ben sette calciatori che andranno piazzati altrove o al massimo valutati da Allegri durante il ritiro estivo.

Ritorna al Milan, ma solo di passaggio: la Roma sonda il terreno per Okafor

Uno di questi esuberi rossoneri porta il nome di Noah Okafor, che ha vissuto uno strano destino nell’ultima stagione. Poco utilizzato dal Milan, a gennaio è stato ceduto in prestito al Napoli, squadra con la quale ha vinto lo Scudetto pur venendo schierato in campionato soltanto 4 volte da subentrante.

L’attaccante svizzero non sembra rientrare nei piani di Allegri. Ma a sorpresa potrebbe farsi sotto nelle prossime ore la Roma, che è alla ricerca di un esterno offensivo sinistro da regalare a Gian Piero Gasperini. Il classe 2000 sembrerebbe non dispiacere al neo tecnico giallorosso, per la sua duttilità offensiva, visto che in carriera ha giocato da prima e seconda punta o da ala d’attacco.

Okafor ha un contratto fino al giugno 2028 con il Milan ed è stato acquistato dai rossoneri nell’estate di due anni fa, dal Salisburgo per circa 15 milioni di euro. Il valore di mercato attuale dello svizzero si aggira invece sui 12-13 milioni, ma non è da escludere che possa anche partire nuovamente in prestito.

La Roma dunque, per accontentare Gasperini, potrebbe pensare a questa operazione low-cost con il Milan, che potrebbe far felici tutti. Allegri si libererebbe di un attaccante su cui non sembra voler puntare, Gasp otterrebbe un rinforzo duttile in attacco e le due società non dovrebbero faticare ad accordarsi. La Roma spera anche in un’apertura per Alexis Saelemaekers, dopo il prestito fruttuoso dello scorso anno, ma il Milan non sembra voler aprire alcun discorso in questo senso.