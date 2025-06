Verstappen, sospensione per una gara dopo la penalità: cosa succede

Non finiscono i problemi per Max Verstappen. Dopo la penalità al Gran Premio di Spagna rischia persino uno stop per squalifica dalla FIA.

Nel giro di pochi mesi Max Verstappen è passato dall’essere l’uomo da battere della Formula 1 odierna ad uno degli inseguitori obbligati. Infatti le gerarchie del mondiale automobilistico sono state stravolte dall’exploit della McLaren, la scuderia britannica che sta dominando sia in classifica costruttori sia con i propri piloti.

Verstappen sta faticando con la sua Red Bull a tenere il passo dei rivali Oscar Piastri e Lando Norris, i due protagonisti che si giocheranno fino all’ultimo il titolo mondiale 2025. Nel frattempo il fuoriclasse olandese starebbe attraversando un periodo delicato, soprattutto dopo ciò che è accaduto durante l’ultimo Gran Premio di Spagna.

Dieci secondi di penalità sono stati inflitti dai giudici al termine della gare del Montmelò, che Verstappen aveva concluso al quarto posto. Colpa di una ‘ruotata’ rifilata dalla sua Red Bull alla Mercedes di George Russell. Un episodio che è stato giudicato come volontario e dunque la FIA ha stabilito una retrocessione fino al decimo posto per il pilota classe ’97.

Non solo la penalità al Montmelò: Verstappen ora rischia una squalifica più pesante

Non bastasse la suddetta penalità, che ha costretto Verstappen ad uscire dal GP di Spagna con un solo punto conquistato in classifica, ora l’olandese rischia anche altro. Infatti la FIA ha punito il pilota Red Bull anche con la decurtazione di tre punti sulla Superlicenza.

Per chi non conosce questo regolamento, va chiarito che la Superlicenza è una sorta di patente a punti per i piloti di Formula 1, i quali rischiano di perdere punteggio in caso di incidenti ed infrazioni provocate in maniera volontaria. Il massimo dei punti disponibili è 12 per ogni pilota, mentre ad oggi Verstappen è rimasto solo con un punto sulla sua licenza.

Ciò significa che in caso di nuova infrazione nei prossimi gran premi, il campione del mondo in carica rischia seriamente la squalifica per un turno, ovvero la punizione massima: saltare una delle prove stagionali di Formula 1. Come accaduto lo scorso anno a Kevin Magnussen, che fu fermano per il GP di Azerbaijan proprio per aver esaurito i punti sulla sua Superlicenza.

Un bel fardello sul groppone di Verstappen, visto che i punti persi potranno essere recuperati parzialmente solo un anno dopo la decurtazione. L’olandese infatti il 30 giugno prossimo (subito dopo la gara in Austria) riavrà indietro due punti, quelli che i commissari gli avevano decurtato lo scorso anno per via del contatto con Lando Norris al Red Bull Ring.