Ultim’ora Sinner, annuncio strappalacrime: tutti a bocca aperta

L’annuncio arrivato dopo la clamorosa finale del Roland Garros di domenica, che ha visto Jannik Sinner lottare alla grande ma uscire sconfitto.

Una finale bella ed emozionante come non si vedeva da tempo al Roland Garros. Lo scontro tra i due migliori tennisti al mondo, disputatosi domenica scorsa a Parigi, ha lasciato il segno per i colpi di scena, le emozioni ed i colpi ad effetto rimasti impressi negli occhi degli appassionati.

Carlos Alcaraz ha avuto la meglio di Jannik Sinner dopo cinque set durissimi, con l’ultimo atto deciso al tie-break. Una gara epica, tra due tennisti generazionali che continuano a sfidarsi per un dualismo che probabilmente sarà il focus del prossimo decennio nel tennis internazionale.

Un gran peccato la sconfitta di Sinner, che sul punteggio di due set a uno in suo favore ha avuto l’occasione di chiudere il match e regalarsi il proprio Roland Garros della propria carriera. Ma qualche errore di troppo e la grande forza e vivacità di Alcaraz hanno impedito il trionfo all’azzurro, poi arresosi contro un avversario leggermente più in palla e muscolarmente pronto.

Vagnozzi e le parole di conforto per Sinner: “Fa male, ma diventerai ancora più forte”

Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale a Parigi hanno lasciato ugualmente il segno: “Stanotte non riuscirò a dormire, ma va bene così” – ha chiosato il tennista di San Candido, ricordando il rammarico di non aver chiuso l’incontro in proprio favore quando ne ha avuto l’occasione.

Sarà dura rialzarsi, ma dalla parte di Jannik si è schierato con forza il suo coach Simone Vagnozzi, che ha affidato ai propri canali social una considerazione sentita ed anche commovente nei confronti del proprio ‘allievo’, tanto da far emozionare i moltissimi fan del tennista.

“Fa male. Ma sono queste le partite che ti forgiano, che definiscono chi sei. Chi ti vive tutti i giorni sa cosa c’è dietro ogni colpo, ogni scatto, ogni salto, ogni pugno: una dedizione totale. Ieri hai mostrato al mondo non solo il tuo tennis, ma anche un cuore e una resilienza da numero uno. Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più. Essere al tuo fianco non è solo un onore, ma una responsabilità che porto con fierezza. Questa storica partita ti renderà ancora più forte”.

Parole di grande conforto per Sinner da parte di Vagnozzi, che ha concluso il suo post applaudendo anche il vincitore Alcaraz, che conferma di essere il tennista più in forma del momento. Ora gli occhi vertono verso Wimbledon, altro grande torneo della stagione: sarà di nuovo duello Italia-Spagna?