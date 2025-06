Decisione presa dalla Ferrari nelle ultime ore: in vista del GP d’Austria del prossimo weekend Leclerc resterà parzialmente fuori.

C’è ancora tanto lavoro da fare per permettere alla Ferrari di tornare ad essere un team competitivo ed in lotta per il mondiale piloti e costruttori. La scuderia italiana infatti sperava di aver colmato, almeno in parte, il gap con le rivali. Invece i problemi da risolvere e le strategie di gara errate hanno nuovamente rallentato la crescita.

Nonostante la presenza di due piloti di altissimo rilievo, come Charles Leclerc e il veterano Lewis Hamilton, la Ferrari non riesce ad essere continua nei risultati ed ancora troppo lenta in alcune circostanze. Per il momento non si parla di cambiamenti o di rivoluzioni per stravolgere il tutto, ma di certo in vista del 2026, con l’innesto delle nuove power unit ibride, ci si aspetta qualcosa di meglio a Maranello.

Intanto, in vista del Gran Premio di Austria che si correrà nel prossimo fine settimana al Red Bull Ring, la Ferrari ha deciso di effettuare un cambiamento intrigante ma temporaneo. Charles Leclerc infatti non correrà le FP1, ovvero le prime prove libere del venerdì.

GP Austria, Leclerc riposa nelle prove libere: scelto un rookie al suo posto

Una decisione, badate bene, non presa per punizione o per strategia. Bensì per rispettare una regola imposta dalla F1 e che riguarda tutti i team partecipanti. Infatti le scuderie devono obbligatoriamente, durante tutto l’arco della stagione, far disputare 4 sessioni di FP1 ad un rookie, ovvero ad un pilota debuttante nella categoria.

In Austria la Ferrari ha deciso di far dunque riposare Leclerc, come già era avvenuto agli albori del GP in Bahrein, sostituendolo nelle prove libere del venerdì con il talento svedese Dino Beganovic. L’annuncio è stato fatto dalla Ferrari stessa sui propri canali social, dando ancora fiducia al pilota classe 2004.

Dopo le buone impressioni in Bahrein, dunque Beganovic viene confermato come rookie, avendo già testato la SF-25: “Sono davvero emozionato. Il Bahrain è stato un momento straordinario e sono grato di avere un’altra opportunità. Spielberg è il posto perfetto” – ha ammesso lo stesso 21enne svedese dopo aver saputo di questa nuova chance.

Con questa sostituzione in Austria, la Ferrari ha completato due delle quattro FP1 assegnate ad un rookie, entrambe sulla monoposto di Leclerc. Nei successivi gran premi dovrà essere Lewis Hamilton in due occasioni a lasciare posto ad un giovane pilota, come da regolamento. Vedremo se sarà sempre Beganovic il fortunato, oppure se a Maranello hanno in mente di far debuttare anche un altro talento.