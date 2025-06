Tristezza infinita per l’attore e comico Paolo Ruffini che in un post su Instagram ha salutato una persona cara, ringraziandola per tutte le risate.

Perdere qualcuno di importante è molto doloroso ma per fortuna il conforto degli altri permette, a poco a poco, di ricominciare ad andare avanti, anche se è difficile. Paolo Ruffini, attore e comico molto amato, di recente è stato colpito da un lutto. La sua tristezza per questa perdita è emersa anche da un post che ha pubblicato sul suo account Instagram, dove è molto seguito.

Non è mancata subito la solidarietà da parte di altri personaggi dello spettacolo ed anche dei suoi fan che si sono stretti intorno a lui in questo momento di lutto che in realtà è per tutta la tv. L’attore ha scritto un post nel suo stile, divertente e simpatico, per la cara persona che ha perso. Ecco cosa ha detto.

Il post di Paolo Ruffini per il lutto in tv

Paolo Ruffini ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram un personaggio molto amato della tv e del cinema che è scomparso. Ha infatti postato un video in cui intervista Alvaro Vitali, che tutti ricorderanno per il divertentissimo personaggio di Pierino.

Ruffini ha scritto, a corredo del video che ha postato, una didascalia simpatica, dicendo: “Ciao Pierino, grazie per tutte le risate semplici e genuine che ci hai fatto fare. Col fischio e senza.” Nell’intervista Alvaro Vitali parlava del suo rapporto con il regista Federico Fellini e della sua indole comica che ha sempre avuto, sin da piccolo, quando al cinema i compagni volevano che ci fosse perché faceva ridere tutti con le sue barzellette.

In fondo chi è che non ha mai riso guardando uno dei film di Pierino? E così Alvaro Vitali è venuto a mancare nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno, all’età di 75 anni. L’attore e comico italiano ha interpretato, oltre che Pierino, tantissimi altri personaggi e film del filone della commedia sexy all’italiana. Poche ore prima l’ex moglie dell’attore, Stefania Corona, a La Volta Buona da Caterina Balivo, aveva dichiarato che l’attore era ricoverato per una broncopolmonite recidiva, ma che aveva deciso di lasciare il reparto poco prima della sua scomparsa perché stanco della degenza in ospedale e desideroso di tornare a casa.

Stefania, durante la trasmissione, ha anche risposto alla lettera in cui Alvaro Vitali le chiedeva, nonostante il tradimento di lei, una seconda possibilità. Ma lei ha risposto di no, nonostante negli ultimi momenti della sua malattia gli sia sempre stato accanto e abbiano comunque sempre vissuto insieme sotto lo stesso tetto. A parte queste vicende familiari, tutti ricorderanno sempre con simpatia Alvaro Vitali e il suo Pierino.