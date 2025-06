Gli schiaffi tra Trump e Musk: il duello di giganti al vertice

Lo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk è ormai esploso in pieno, trasformandosi in una battaglia ad alta tensione tra potere politico e potere economico. Tutto è iniziato con le dure accuse di Trump, che ha minacciato di tagliare i contratti governativi alle aziende di Musk, accusandolo di sprechi e inefficienze. La risposta di Musk non si è fatta attendere: sui social ha appoggiato l’idea di un impeachment per l’ex presidente e ha persino minacciato di smantellare la navetta spaziale Dragon, cuore pulsante delle missioni con la NASA. Uno shock, subito seguito da un passo indietro, forse per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione.

Il crollo delle azioni a Wall Street

Nel frattempo, a Wall Street è stato un disastro: le azioni di Tesla sono precipitate di oltre il 15%, cancellando centinaia di miliardi di dollari in valore di mercato. Anche Trump Media ha subito un colpo pesante. Come se non bastasse, Musk ha alzato ulteriormente i toni insinuando che Trump potrebbe essere coinvolto nei famigerati file Epstein.

Guerra aperta

Quella che sembrava una semplice divergenza di opinioni è diventata una guerra aperta, con implicazioni profonde per l’equilibrio tra politica, tecnologia e finanza negli Stati Uniti. Musk ora si ritrova nel mirino, stretto tra le sue scelte personali e il futuro delle sue aziende, mentre Trump sembra deciso a portare lo scontro fino in fondo. E il pubblico? Assiste incredulo a un confronto che potrebbe cambiare il volto dell’America che verrà.

Daniele Capezzone in diretta.