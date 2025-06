NAPOLI-DE BRUYNE, PADOVAN VA CONTROCORRENTE – Il Napoli ha iniziato la sua campagna acquisti con grande ambizione. Dopo aver confermato in panchina Antonio Conte, il club ha deciso di alzare il livello e costruire una rosa all’altezza delle aspettative europee. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel giorno dell’annuncio della permanenza del tecnico leccese, era stato chiaro: “Ci saranno parecchie aggiunte, ci piace lavorare bene”. E i fatti stanno seguendo le parole.

Il colpo di maggiore impatto è sicuramente quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, simbolo del Manchester City negli ultimi anni, ha trovato l’accordo con il Napoli per un contratto biennale, con opzione per un terzo anno.

Ma il mercato azzurro non si ferma qui. È già stato definito anche l’arrivo di Luca Marianucci, difensore classe 2004 prelevato dall’Empoli, per una cifra complessiva di 10 milioni di euro (9 più 1 di bonus). Un investimento importante su un giovane che Conte ha voluto per rinforzare il reparto arretrato, a lungo in difficoltà nella seconda parte della stagione.

Inoltre, è a un passo la chiusura della trattativa per Yunus Musah, centrocampista del Milan, espressamente richiesto da Conte per colmare il vuoto lasciato da Philip Billing, che tornerà al Bournemouth. L’affare si aggira intorno ai 25 milioni di euro complessivi.

Infine, per la difesa, resta Sam Beukema del Bologna il grande obiettivo. Il Napoli ha ottenuto l’apertura del giocatore ma dovrà superare le resistenze del club emiliano, anche alla luce dell’interesse di altri club per Jhon Lucumì.

Napoli, Padovan non ci sta: “De Bruyne? Non è un acquisto stratosferico”

Ma se la maggior parte degli osservatori e tifosi si è entusiasmata per il colpo De Bruyne, c’è chi ha mostrato scetticismo. È il caso di Giancarlo Padovan, intervenuto a Radio Radio – Lo Sport, che ha espresso senza giri di parole le sue perplessità.

“Il Napoli ha preso uno svincolato e poi uno che si chiama Marianucci… Non è che ha fatto questi acquisti stratosferici”, ha esordito Padovan, andando subito al punto. Il bersaglio principale della sua analisi è stato proprio il fuoriclasse belga: “De Bruyne ha 34 anni, ha giocato 60 partite come ci si ricorda sempre, ma almeno 10-15 le ha giocate per pochi minuti. È un giocatore in fase calante, è evidente, perché altrimenti non sarebbe andato via dal Manchester City”.

Padovan non mette in dubbio il valore assoluto del calciatore, ma punta il dito su aspetti fisici e anagrafici: “Non è che non mi fido, voglio vederlo. È un giocatore che non sempre ha avuto integrità fisica: lo ricordavamo anche l’altra volta, è reduce da infortuni da cui ha faticato a recuperare”.

Infine, una riflessione amara sul mercato italiano: “Se volete che faccia una considerazione triste, perché non dobbiamo solo rallegrarci per l’arrivo di un fuoriclasse o due… noi perdiamo Reijnders, che al di là delle facce da cretino che faceva, è un giocatore in crescita e va al Manchester City. E il City ti molla De Bruyne”.