Ademola Lookman finisce nel mirino della Juventus: i bianconeri sono pronti a duellare con il Napoli e propongono questa maxi-offerta.

Il calciomercato estivo partirà ufficialmente dal 1 luglio prossimo, ma tutti i club di alto livello si stanno già premunendo con le prime trattative, sia in entrata che in uscita, per non farsi trovare impreparati o ridursi agli ultimi giorni di agosto per completare la rosa.

I nomi caldi del momento sono diversi, alcuni dei quali potrebbero far scattare veri e propri duelli di mercato che infiammeranno questa estate già rovente. Uno dei calciatori che fa maggiormente gola ai top club di Serie A è Ademola Lookman, il fuoriclasse nigeriano dell’Atalanta, che nelle ultime stagioni si è dimostrato uno degli attaccanti più rapidi ed imprevedibili del campionato.

Lookman è sbarcato a Bergamo nell’estate 2022, per 12 milioni di euro, ceduto dal Lipsia senza troppi patemi d’animo. Un colpo azzeccato per l’ex squadra di Gian Piero Gasperini, visto che il classe ’97 è divenuto calciatore devastante, decidendo con una tripletta la finale di Europa League dello scorso anno tra Atalanta e Bayer Leverkusen.

Dopo tre stagioni all’Atalanta, il destino di Lookman sembra essere lontano dalla città orobica. Il nigeriano è finito da tempo nel mirino del Napoli di Conte, che vuole un’ala sinistra di qualità per sostituire Kvaratskhelia. Ma occhio all’inserimento last minute della Juventus.

La Juve brucia il Napoli: maxi-offerta all’Atalanta per Lookman, c’è anche una contropartita tecnica

Il Napoli da settimane studia la situazione Lookman, cercando l’accordo con il giocatore e poi successivamente con l’Atalanta. Ma in questo periodo di dialoghi informali, è la Juventus a farsi sotto con una proposta che potrebbe immediatamente convincere il club bergamasco.

La società bianconera vorrebbe inserire come contropartita tecnica il cartellino di Nico Gonzalez, esterno argentino che non ha convinto al 100% nell’ultima stagione, per arrivare a Lookman. L’offerta è di circa 20 milioni di euro cash più il cartellino dell’ala offensiva, che potrebbe far comodo alla nuova Atalanta di Ivan Juric.

Sulla carta potrebbe essere una operazione ideale per tutti: la Juve brucerebbe la concorrenza del Napoli accaparrandosi Lookman immediatamente, l’Atalanta farebbe plusvalenza sul suo numero 10 e otterrebbe anche il cartellino di Nico Gonzalez, considerato uno degli esterni offensivi più tecnici della Serie A.

Resta però il cruccio dell’ingaggio di Gonzalez, che alla Juve percepisce ben 3,6 milioni netti di stipendio a stagione. Una cifra poco alla portata del club orobico, questione che potrebbe rallentare le trattative. In alternativa, la Juve potrebbe pensare di alleggerire il costo di Lookman inserendo nell’affare qualche giovane talento della sua Under 23, come l’esterno Mbangula o il fantasista Adzic.