Rivoluzione possibile a Maranello già dalle prossime settimane: l’ultima indiscrezione parla di un addio che farà molto rumore.

La situazione in casa Ferrari resta piuttosto delicata. La scuderia italiana, dopo un promettente e positivo finale di stagione 2024, sperava di ripartire alla grande nel nuovo anno, con monoposto più attrezzate e la possibilità di duellare con McLaren e Red Bull almeno per il titolo costruttori.

Pronostici che però non sono stati rispettati a pieno: oggi la Ferrari è seconda in classifica, ma a distanza siderale dalla McLaren, dominante in tutto e per tutto. Il team non riesce ad ottenere grandi risultati a parte qualche podio di Charles Leclerc e neanche l’arrivo di un fuoriclasse iconico come Lewis Hamilton ha dato la sterzata giusta. Vanno riviste infatti sia le strategie di gara, sia la questione meccanica ed ingegneristica sulle SF-25.

Oltre che discutere della capacità e delle motivazioni dei due suddetti piloti, considerati comunque entrambi talentuosi e di spessore, in casa Ferrari si sta cominciando a parlare del futuro di un personaggio chiave che viene messo ora in discussione. Si tratta di Frederic Vasseur, il team principal della scuderia italiana. Il massimo dirigente dell’area tecnica che però comincia a veder traballare la sua posizione.

Vasseur, futuro in Ferrari mai così a rischio: spunta il nome del suo sostituto

Mai come in questo momento crescono i dubbi sulla conferma di Vasseur come team principal Ferrari. Il francese, arrivato nel 2023 per sostituire un altro responsabile tecnico molto discusso come Mattia Binotto, sarebbe sotto accusa, con i vertici del marchio che non si fidano più delle sue scelte strategiche.

Addirittura il contratto di Vasseur con la scuderia di Formula 1 sarebbe in scadenza a fine 2025. Non aver ancora discusso del rinnovo per una figura così apicale fa ipotizzare una conclusione ormai prossima degli accordi tra le parti. Intanto diversi quotidiani cominciano a fare il nome del suo possibile sostituto.

Dopo aver fantasticato di un passaggio di Christian Horner dalla Red Bull alla Ferrari, si fa strada la candidatura interna di Antonello Coletta. Si tratta di un personaggio molto stimato dalle parti di Maranello, lavorando in Ferrari dal 1997 ed essendo attualmente il Global Head of Endurance and Corse Clienti.

In pratica Coletta si occupa sia delle esperienze orientate ai clienti, sia della gestione delle competizioni riservate alle vetture GT, così come la cura del circuito di Fiorano ed i roadshow del marchio. Secondo molti pareri Coletta sarebbe l’uomo giusto su cui ripartire, un’icona in ambito Ferrari che dovrà portare l’esperienza positiva dell’area GT anche in Formula 1.