Allarme per un alimento molto amato e consumato in estate: l’avviso del Ministero della Salute preoccupa tutti.

L’estate, si sa, fa caldo per cucinare ma è bello poter preparare piatti freschi e sani, magari da portare anche in ufficio oppure, per chi è più fortunato, al mare. E così non manca mai un alimento, amato da grandi e piccini, che però sta facendo preoccupare tutti.

Infatti il Ministero della Salute ha diffuso un allarme su questo prodotto ed il motivo è più che serio. Ecco quale prodotto riguarda e che cosa ha detto il Ministero della Salute.

L’allarme del Ministero della Salute su questo alimento molto amato

Non è raro che il Ministero della Salute diffonda il richiamo o il ritiro di prodotti alimentari che portiamo spesso in tavola e che però può essere pericoloso consumare, magari perché contaminati da qualche agente esterno oppure perché riportano qualche dicitura sbagliata sull’etichetta, ad esempio con riferimento agli ingredienti o alla scadenza.

E così è allarme del Ministero della Salute per un alimento molto amato e consumato in estate: la mozzarella. Infatti il Ministero ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP a marchio Cilento. Si tratta in particolare di quella con numero di lotto L160, venduta in confezioni da 125 grammi prodotta dall’azienda Cilento Spa presso lo stabilimento di produzione che si trova in località Campofelice snc, a Cellole, in provincia di Caserta (con marchio di identificazione IT 15 332 CE).

Il motivo del richiamo di questo lotto di mozzarella è molto serio perché sull’etichetta sulla confezione è riportata una data di scadenza sbagliata. La data di scadenza sbagliata è 09/07/2026, mentre quella corretta è 09/07/2025. Dunque chiunque abbia acquistato le mozzarelle facenti parti del lotto richiamato, farebbe bene a consumarle entro la data di scadenza corretta, vale a dire il 9 luglio 2025.

In ogni caso, le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda all’indirizzo e-mail [email protected]. Per fortuna è possibile comunque consumare questo alimento molto amato in estate, l’importante è farlo entro la data di scadenza corretta che, grazie al tempestivo richiamo del produttore e avviso del Ministero della Salute, è stata comunicata a tutti coloro che hanno acquistato questo gustoso prodotto.