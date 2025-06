Il segretario della salute USA Kennedy Jr. ha annunciato che non daranno alcun contributo alla GAVI, l’alleanza per i vaccini finanziata dalla Gates Foundation.

Il 25 giugno si è tenuto a Bruxelles il vertice di rifinanziamento per GAVI, the Vaccine Alliance, ente pubblico-privato creato nel 2000 con l’obiettivo dell’immunizzazione per tutti. Il summit è stato organizzato principalmente dall’Unione Europea e dalla Bill & Melinda Gates Foundation, cioè dai principali finanziatori dell’organizzazione. Il presidente del consiglio direttivo di GAVI è José Manuel Barroso, ex Presidente della Commissione europea, e ha un ruolo fondamentale nel processo della raccolta fondi. Questa si tiene ogni 5 anni. Partecipano governi di tutto il mondo, tra cui l’Italia. Proprio il 25 giugno è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani ad annunciare un rifinanziamento di 250 milioni di euro. Qualcun altro invece ha annunciato di non voler sostenere l’organizzazione per i prossimi cinque anni.

Sono lieto di annunciare al mio amico @JMDBarroso un nuovo importante contributo del Governo 🇮🇹 di 250 milioni di Euro per l’Alleanza sui vaccini di @gavi che si sommano ai fondi già stanziati dalla Presidenza italiana @G7.

Salvare le vite dei bambini è una priorità della nostra… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 25, 2025

La grande assente

Partner stretto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, GAVI si è preposta l’obiettivo di raccogliere almeno 9 miliardi di dollari per sostenere la ricerca dal 2026 al 2030. Già molti Paesi e organizzazioni provate, come quella di Bill Gates (che ha donato circa 1,6 miliardi di dollari), hanno deciso di prolungare la propria partecipazione al finanziamento. Gli Stati Uniti invece fanno un clamoroso passo indietro.

Lo annuncia il segretario della salute Robert F. Kennedy Jr. tramite un video pubblicato sui suoi canali social.

“Quando la scienza era scomoda, Gavi l’ha ignorata”

“Una delle principali preoccupazioni che condivido con il Presidente – dice nel video Kennedy Jr – è il modo in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità e Gavi hanno collaborato durante la pandemia di COVID-19 per raccomandare alle aziende di social media le migliori pratiche per mettere a tacere le opinioni dissenzienti, soffocare la libertà di parola e le domande legittime durante quel periodo. Inoltre, Gavi ha continuato a formulare raccomandazioni discutibili incoraggiando le donne incinte a ricevere i vaccini contro il COVID-19. Quando la scienza era scomoda, GAVI l’ha ignorata. Oggi chiedo a GAVI di riconquistare la fiducia dell’opinione pubblica e di giustificare gli 8 miliardi di dollari che l’America ha fornito in finanziamenti dal 2001. E vi dirò come iniziare a prendere sul serio la sicurezza dei vaccini. Considerate la migliore scienza disponibile, anche quando contraddice i paradigmi consolidati. Finché ciò non accadrà, gli Stati Uniti non contribuiranno ulteriormente a GAVI“.

Guarda qui il video tradotto in italiano.