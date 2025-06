Hamilton-Ferrari, già game over: è ufficiale

Momento delicato e tutt’altro che brillante per Lewis Hamilton. Cominciano ad arrivare le prime frizioni con la Ferrari?

Ennesimo weekend senza trionfi per la Ferrari. L’ultimo Gran Premio, quello disputatosi al circuito del Montmelò in Spagna, ha visto quanto meno un altro podio per Charles Leclerc, che rosicchia qualche punticino in più in classifica grazie al terzo posto finale nella gara di ieri.

Molto meno allegro invece il fine settimana di Lewis Hamilton. Dopo il quinto posto nelle qualifiche, il fuoriclasse britannico sembrava poter andare a caccia del podio, scalando fino in quarta posizione. Ma l’impossibilità di raggiungere il trio di testa formato dalle due McLaren e dalla Red Bull di Verstappen ha fatto propendere la Ferrari per chiedere a Hamilton di lasciarsi superare da Leclerc.

Una strategia che dunque non ha premiato il 7 volte campione del mondo; Hamilton non solo ha dovuto abbandonare ogni velleità di podio, ma si è fatto anche superare dalla Sauber di Nico Hulkenberg, finendo la gara al settimo posto. Solo la penalizzazione inflitta a Verstappen ha permesso all’inglese di scalare una posizione e chiudere ufficialmente al 6° posto.

Hamilton, primi segnali di resa con la Ferrari: “Giornata terribile”

In questi primi mesi a Maranello, Lewis Hamilton ha alternato momenti negativi ad altri in cui con ottimismo si è sempre spronato a cercare di migliorare, nonostante i problemi con la monoposto SF-25. Ma dopo il GP di Spagna l’inglese è sembrato più sconsolato e affranto che mai.

Interpellato da Sky Sport al termine della gara, Hamilton ha risposto in maniera distaccata, quasi costretto a commentare l’esito del GP e con un’espressione a dir poco pessimistica. “Mi aspettavo di andare un po’ meglio con la macchina. Le strategie erano buone, ma è stata una brutta giornata. Morale a terra? Non so cosa dire… Ho appena avuto una pessima giornata. È stata terribile. Non ha senso spiegarlo, non è colpa vostra, semplicemente non so cos’altro dire”.

Mai visto il pilota di Stevenage con il morale così a terra. Il 40enne, che ha scelto di ripartire dalla Ferrari dopo l’epopea di grandi risultati con la Mercedes, comincia ad essere stanco dei problemi con la monoposto e dei piazzamenti tutt’altro che brillanti. Dopo una buona partenza al Montmelò ha sentito la vettura incapace di tenere il ritmo e si è lasciato scavalcare da ben tre rivali in pista.

Conoscendo il carattere ambizioso e la voglia di vincere di Hamilton, la situazione è a dir poco delicata. Se dovesse continuare a soffrire di queste scarse prestazioni, l’inglese potrebbe anche fare un passo indietro e dichiarare conclusa anzitempo l’esperienza in Ferrari.