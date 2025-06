Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo per questa carne molto amata e consumata. Ecco perché è rischioso consumarla.

Periodicamente il Ministero della Salute si occupa di diffondere richiami e ritiri di prodotti alimentari molto amati che, però, potrebbe essere rischioso consumare. Infatti potrebbero essere contaminati da agenti estranei, come batteri, oppure presentare degli allergeni non indicati nelle etichette.

È il caso ad esempio di questa carne molto amata e consumata da tanti che però il Ministero della Salute ha richiamato per un motivo molto serio. Infatti mangiarla potrebbe essere pericoloso e pregiudicare la propria incolumità. Ecco di quale carne si tratta e perché non consumarla.

La carne richiamata dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di una carne molto amata e consumata per un motivo molto serio. Si tratta di una carne che è spesso presente in casa, perché consumata durante l’antipasto, l’aperitivo o persino un tagliere da condividere con amici e parenti.

Si tratta infatti di un lotto di salsicce stagionate a marchio David Salumi, vendute in confezioni sottovuoto da 300 grammi e sfuse. Il lotto richiamato è il 02.04.25B con termine minimo di conservazione (TMC) 11/10/2025 ed è stato prodotto dall’azienda David Salumi Srl presso lo stabilimento di produzione si trova in via IV Novembre 147, a San Venanzo, in provincia di Terni (marchio di identificazione IT B1R3X UE).

Il motivo del richiamo è la presenza di Salmonella infantis. Per questo motivo chiunque abbia comprato o sia venuto in possesso del prodotto facente parte del lotto richiamato e con il termine minimo di conservazione indicato, farebbe meglio a non consumarlo in via cautelativa. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita presso cui l’hanno acquistato.

Dunque, chiunque abbia comprato questa carne, anche se molto amata, farebbe meglio a non consumarla, dato il richiamo del Ministero della Salute. La Salmonella infantis, infatti, è un agente patogeno che può causare sintomi gastrointestinali piuttosto fastidiosi come diarrea, vomito, dolori addominali e febbre. Si dimostra particolarmente pericolosa per individui sensibili come anziani, bambini o persone con sistema immunitario debole, causando complicazioni serie come setticemia, batteriemia o infezioni.

Per evitare questi problemi, dunque, sarebbe meglio restituire le salsicce stagionate oggetto del richiamo presso il punto vendita in cui sono state acquistate.