I fan di Beautiful sono sconvolti nell’apprendere che un protagonista della soap si trova in gravissime condizioni. Ecco di chi si tratta.

Beautiful è una delle soap opera più seguite in Italia. In onda su Canale 5 ormai da anni, è l’appuntamento pomeridiano preferito di tantissime spettatori che seguono con passione le vicende della famiglia Forrester. Ormai si può dire che i personaggi di questa serie sono diventati di famiglia e sono cresciuti con tanti non si perdono nemmeno un episodio.

Allora è triste apprendere quando un protagonista della soap si trova in condizioni gravissime. I fan di Beautiful sono sconvolti perché questo cambierà il corso della soap opera. Ecco gli spoiler delle prossime puntate.

Il protagonista di Beautiful in gravi condizioni

Sono tante le persone che non si perdono nemmeno un episodio di Beautiful, la soap opera incentrata sulla famiglia Forrester. Dalle anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 21 giugno, si sa che un protagonista della soap si trova in condizioni gravissime.

In particolare Bridget e Thorne parteciperanno alla festa dedicata alla carriera di loro padre Eric e proprio qui scopriranno che sta male. L’uomo infatti ha deciso di anticipare questa festa proprio dato che le sue condizioni di salute stanno precipitando e per rivedere tutti i suoi cari, nonostante Hope non fosse d’accordo su questo sforzo eccessivo che avrebbe dovuto fare suo padre.

Sarà Ridge ad avvertire Thorne, appena rientrato in città, della malattia del padre. Nonostante la tristezza, Ridge invita il fratello a non mostrare compassione. Infatti la festa scorrerà comunque in una finta allegria, mentre Steffy chiederà al marito ancora in ospedale di raggiungerla. Durante la festa Eric avrà un malore, ma minimizzerà l’accaduto per non far preoccupare gli invitati.

Oltre alle gravissime condizioni di questo protagonista di Beautiful, dalle anticipazioni delle prossime puntate si sa che Zende accuserà ancora una volta R.J. di non essere abbastanza competente nel campo della moda e di essere stato favorito in quanto figlio di Ridge. Insomma, i fan sono abbattuti per questa triste notizia che riguarda Eric, un personaggio storico della soap, ma per fortuna arriva anche una bella notizia dagli Stati Uniti: la CBS (emittente americana che trasmette la serie) ha rinnovato fino al 2028 il contratto con Beautiful, a conferma che la serie è molto seguita anche negli USA, oltre che in Italia.