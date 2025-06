Notizia davvero terribile per tutti gli appassionati di sport in Italia: diagnosticata una malattia molto delicata al fuoriclasse nostrano.

Lo sport, soprattutto quello giocato ad altissimi livelli, viene visto dai tifosi e dagli appassionati come un mondo a parte. Una sorta di dimensione superiore, dove i protagonisti appaiono come esseri ultraterreni, veri e propri idoli dalle capacità fisiche e tecniche incredibili, lontani anni luce dalla vita di tutti i giorni.

È invece tutto il contrario, perché anche i campioni dello sport hanno vite assolutamente normali e regolari, sono tutt’altro che esenti dai drammi quotidiani che accomunano l’intera umanità. Tutto ciò viene percepito quando giungono notizie davvero terribili e inaspettate come quella emessa qualche ora fa, riguardante un fuoriclasse della Nazionale italiana.

Uno dei giocatori di basket più importanti del nostro Paese dovrà affrontare una battaglia ben più dura e delicata di tutti i match finora giocati sul campo. Stiamo parlando del cestista Achille Polonara, esperta ala grande attualmente in forza alla Virtus Bologna e per molti anni facente parte della nazionale maschile dell’Italia.

Altro dramma per Polonara: il cestista azzurro ha la leucemia mieloide

Una batosta vera e propria la notizia data dalla Virtus: Achille Polonara dovrà fermarsi dopo la diagnosi di un tumore raro del sangue. Il cestista 33enne è affetto da leucemia mieloide, una malattia che riguarda alcune cellule ematiche, come gli eritrociti, i monociti, i granulociti e le piastrine.

Altro ostacolo enorme per lo sfortunato Polonara, che già nel 2023 si dovette operare per rimuovere un carcinoma al testicolo, restando fuori un paio di mesi. In quel caso l’ala grande della Virtus riuscì a recuperare senza alcun problema aggiuntivo, tornando in campo più forte di prima. Ora una nuova battaglia lo aspetta, con il ricovero all’ospedale bolognese di Sant’Orsola e l’inizio già concordato delle terapie.

Polonara aveva saltato di recente diverse gare, tra regular season e playoff scudetto, per una sindrome mononucleotica. Ma dopo approfondite indagini, al classe ’91 è stata diagnosticata questa forma di leucemia. Tutto il mondo dello sport italiano si stringe ovviamente al fianco di Polonara e dei suoi cari, come scritto anche dal comunicato della Virtus: “Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!“

Nato ad Ancona nel 1991, Achille Polonara è considerato uno dei migliori cestisti italiani della sua generazione. Cresciuto nel Teramo, ha indossato le casacche di club come Varese, Reggiana e Sassari. Nel suo palmarès anche un titolo turco con il Fenerbahce e uno in Spagna con il Saski Baskonia. In Nazionale Achi ha finora collezionato ben 94 caps, partecipando anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020.