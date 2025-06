Notizia davvero sorprendente che riguarda il futuro di Novak Djokovic. Il campionissimo del tennis mondiale ha preso la sua decisione.

Non vuole affatto arrendersi agli anni che passano Novak Djokovic. Il tennista serbo, considerato tra gli atleti più forti e vincenti della storia di questo sport, è sinonimo di longevità, grinta e qualità tecnica. Nonostante i 38 anni appena compiuti, Nole vuole proseguire e togliersi ancora qualche soddisfazione.

Il serbo ha ritrovato di recente anche una forma a dir poco smagliante, mostrata prima vincendo gli Open di Ginevra, poi raggiungendo le semifinali del Roland Garros, fermato soltanto dal numero 1 al mondo Jannik Sinner. Una bella dimostrazione di forza e di costanza per Djokovic, che in questo modo pare allontanare le voci su un suo ritiro.

In realtà il sette volte trionfatore a Wimbledon ha già ammesso, dopo la sconfitta a Parigi contro Sinner, che quella appena conclusa potrebbe essere stata la sua ultima partecipazione al Roland Garros come giocatore. Insomma, un futuro tutto ancora da decifrare per Djokovic, che nel frattempo ha preso una decisione personale piuttosto inaspettata.

Djokovic sorprende tutti: cambia residenza e si trasferisce in…Grecia!

In attesa di capire francamente se continuerà ancora a lungo nel tennis professionistico o se preferirà fermarsi, Novak Djokovic ha fatto una scelta, concordata con la sua famiglia, molto singolare e sorprendente. Ovvero ha deciso negli scorsi giorni di cambiare residenza, lasciando definitivamente la sua Serbia.

Nole, secondo quanto descritto da alcuni media locali, avrebbe effettuato tutte le pratiche necessarie per spostare la sua residenza in Grecia, paese che da tempo apprezza particolarmente. Il tennista classe ’87 ha sempre ammesso di voler un giorno trasferirsi in questi lidi ed il momento sembra propizio, visto anche il benestare della moglie Jelena.

Djokovic tra l’altro ha un cattivo rapporto con le istituzioni serbe, da quando si è esposto apertamente in favore della rivolta studentesca a Belgrado contro la classe dirigente. Un clima di tensione nel quale Nole non vuole più vivere, dunque avrebbe scelto di trascorrere i prossimi anni della sua vita privata in Grecia.

Va ricordato che Djokovic possiede già una dimora a New York ed una villa a Marbella, recentemente base per la sua famiglia. Il trasferimento in una delle splendide isole greche sul mar Egeo potrebbe essere l’antipasto di un ritiro dal tennis? Difficile dirlo, visto che di recente il serbo ha fatto intendere di puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, quando avrà compiuto 41 anni.