Controlla bene dentro casa: se trovi questo oggetto puoi acquistare un monolocale!

Ognuno di noi in casa potrebbe avere questo oggetto che vale diversi soldi: addirittura potrebbero bastare per acquistare un monolocale.

Siamo abituati ad accumulare oggetti in casa e così spesso questi finiscono in qualche cassetto che apriamo di rado, in qualche scatola in cantina oppure in garage. Eppure, spesso, non siamo consapevoli dei tesori che teniamo custoditi nelle nostre abitazioni.

In particolare, ognuno di noi potrebbe avere in casa questo oggetto che è davvero molto ambito e che potrebbe far guadagnare una fortuna, addirittura una cifra tale da poter acquistare un monolocale. Ecco di cosa si tratta.

L’oggetto che vale quanto un monolocale

I collezionisti farebbero follie per aggiudicarsi questo oggetto che tanti di noi potrebbero avere riposto in qualche cassetto o scatolone in casa. Il suo valore è davvero straordinario, tale da poter acquistare un intero monolocale.

Si tratta, in particolare, di una moneta da 10 centesimi di Vittorio Emanuele III del 1908. È fatta di rame, pesa poco meno di 10 grammi ed è stata coniata in tiratura limitata (per questo è molto ambita). Uno di questi esemplari è stato unito alla pietra inaugurale della Zecca di via Principe Umberto.

Il suo valore è davvero interessante: si parla di 50 mila euro, praticamente il costo di un monolocale. Dunque chi se la ritrova in casa potrebbe davvero guadagnare una fortuna con questa piccola ma rara moneta. Insomma, vale la pena controllare nei cassetti o in qualche scatolone se ci si ritrova questo esemplare che vale davvero un bel gruzzoletto.

Insieme a questa moneta, ce ne sono altre che possono valere tanti soldi come ad esempio la piastra da 10 scudi di Francesco I de’ Medici ritratto al diritto e di san Giovanni predicatore al rovescio. Il suo valore è di ben 40 mila euro. Poi si passa alle 8 doppie parmensi di Ferdinando I di Borbone, che partono da un prezzo di 35 mila euro.

Il ducato da 10 zecchini di Alvise III Mocenigo, invece, vale almeno 8000 euro mentre da 10 mila euro parte la moneta fiorentina coniata con l’oro delle chiese e degli ornamenti delle nobildonne in occasione dell’assedio per far tornare al potere i Medici. Insomma, sono davvero tante le monete che valgono molti soldi. La più ambita è la 10 centesimi di Vittorio Emanuele III del 1908 che appunto potrebbe far guadagnare 50 mila euro, il valore di un monolocale.