Brutta notizia per il mondo del calcio italiano ed in particolare per i tifosi più appassionati della Juventus: addio a questa leggenda.

Il mondo del calcio viene spesso considerato come qualcosa di appassionato e gioioso, addirittura lontano anni luce dalla realtà concreta e permeabile della vita di tutti i giorni. Ma sappiamo bene che in realtà i protagonisti di questo ambiente sono persone normalissime non esenti dalle difficoltà quotidiane.

Infatti è sempre molto triste quando arriva una notizia delicata, un dramma o un lutto che riguarda qualche fuoriclasse del calcio di ieri e di oggi. Basti pensare che nel 2025 gli appassionati più longevi in Italia hanno dovuto sopportare l’addio ad alcuni personaggi illustri di questo mondo, dalla leggendaria ala brasiliana Jair, all’ex presidente interista Ernesto Pellegrini o la storica voce della Rai Bruno Pizzul, tutti scomparsi nell’anno corrente.

Purtroppo un altro lutto ha colpito il calcio italiano; è venuto a mancare un protagonista del nostro campionato di qualche decennio fa, che certamente i tifosi più longevi ricorderanno in maniera limpida. Parliamo dell’ex portiere Giuseppe Gaspari, che nella sua lunga carriera ha anche difeso i pali della Juventus.

Addio all’ex portiere Gaspari: fu protagonista del “Clamoroso al Cibali”

Alla veneranda età di 92 anni Giuseppe ‘Peppe’ Gaspari ci ha lasciato. Si tratta di uno storico portiere di origini marchigiane, che ha cambiato diverse maglie durante la sua carriera e che viene ricordato anche per una militanza alla Juve, picco più alto della propria avventura calcistica.

Nato nel 1932 ad Ascoli Piceno, questo portiere agile e strutturato crebbe nelle giovanili proprio della squadra della sua città, debuttandovi nel 1949. Successivamente ha difeso i pali di club importanti come Livorno, Catania, Juventus e Modena, per poi chiudere la carriera nella sua regione d’origine con la maglia dell’Anconitana.

Il nome di Gaspari è legato in particolare ad un evento storico della Serie A italiana: era tra i pali nel leggendario successo del Catania contro l’Inter datato 4 giugno 1961 per 2-0. Partita che tolse di fatto lo Scudetto dal petto dei nerazzurri e per il quale Sandro Ciotti coniò la famosa frase radiofonica “Clamoroso al Cibali”.

L’esperienza in maglia juventina di Gaspari risale ad una sola stagione, quella 1961-1962, quando si trasferì alla Juve in cambio di Giuseppe Vavassori, altro storico portiere che passò al suo posto al Catania. Un’annata disastrosa per i bianconeri, visto che si classificarono al 12° posto e Peppe riuscì a scendere in campo solo in 4 occasioni.

Una volta lasciato il calcio giocato, Gaspari si legò all’Ancona Calcio, facendo parte per molti anni dello staff tecnico come preparatore dei portieri. Fu infatti tra i protagonisti della straordinaria stagione 1991-1992 che portò i Dorici in Serie A dopo quasi 70 anni.