Chi non sa ancora dove andare quest’estate, può considerare un weekend tutto incluso a 50 euro in questo bellissimo borgo dei borghi d’Italia.

Molte persone hanno già prenotato le proprie vacanze estive: c’è chi opterà per qualche località di mare e chi invece preferisce la montagna. Ma ci sono altri posti in Italia che meritano di essere conosciuti, vale a dire i borghi, che mantengono la loro bellezza e autenticità nonostante il passare del tempo.

In particolare è possibile prenotare un weekend tutto incluso a 50 euro in questo bellissimo e visitato borgo dei borghi d’Italia. Ecco dove si trova e perché non perdere questa occasione.

Il borgo dei borghi d’Italia in cui passare un weekend tutto incluso a 50 euro

In Italia ci sono tanti borghi che meritano di essere conosciuti per le loro tradizioni, la loro storia e arte. Un weekend può essere il periodo giusto, per esempio, per vivere la bellezza del borgo dei borghi più visitato d’Italia: si tratta di Centuripe, un piccolo paese di circa 5000 abitanti che si trova a 730 metri sul livello del mare.

Proprio per questo è soprannominato il “Balcone di Sicilia”, dato che da qui si può godere di una vista panoramica che va dall’Etna fino alla Piana di Catania. Questo è il borgo dei borghi non marittimo più visitato d’Italia e un weekend qui, tutto incluso, costa appena 50 euro. Tuttavia sarà una bella scoperta visitarlo perché contiene ospita tante chicche imperdibili. Ci sono ad esempio i resti del Tempio degli Augustali, le tombe a torre, la Dogana e le vestigia di un ninfeo. Altri reperti si trovano poi nei musei regionali.

Chiunque decida di trascorrere qui un fine settimana opterà per la tranquillità del turismo lento a differenza del caos e del turismo di massa delle località più ambite d’Italia e dell’estero. Con un costo medio di 50 euro sarà possibile passare un weekend all’insegna della bellezza con alloggio, pasti e visite culturali incluse. Centuripe, oltre ad essere molto bello, è anche un borgo con una ricca proposta enogastronomia: tipici di qui sono alimenti come l’arancia rossa IGP, lo zafferano, i formaggi e i salumi di produzione artigianale.

Insomma, chiunque non sappia ancora dove andare quest’estate, può valutare la bellezza e la pace di questo borgo dei borghi siciliano.