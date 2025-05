WhastApp, basta con le chat inutili: il trucco per ricevere solo determinate notifiche

Da oggi chi vuole dire basta alle chat inutili di WhatsApp può usare questo trucco furbo per ricevere solo le notifiche veramente importanti.

WhatsApp è una delle app più scaricate e usate al mondo che permette di inviare e ricevere messaggi in tempo reale ma anche foto, video, audio, note video, note audio e documenti. Periodicamente viene aggiornata con importanti funzioni e nuove impostazioni di sicurezza, anche perché purtroppo a volte è proprio su questa app che avvengono tentativi di truffe.

Insomma, ogni giorno in tanti usano questa app per messaggiare con amici e parenti ma a volte succede che arrivino decine di notifiche in chat inutili. Per fortuna esiste un trucco molto furbo per ricevere solo determinate notifiche, quelle più importanti. Ecco come fare.

Il trucco per ricevere solo le notifiche importanti su WhatsApp

WhatsApp è un’app molto utile perché permette di chattare in tempo reale con amici e parenti, vicini e lontani. Però a volte si viene invasi da notifiche in chat inutili, perdendo le conversazioni veramente importanti. Per fortuna esiste un trucco per ovviare a questo problema e molto semplice da mettere in pratica.

In particolare ci sono diverse cose che si possono fare. Prima di tutto si possono personalizzare le notifiche solo per i contatti principali (genitori, fidanzata o fidanzato, familiari e così via). In questo senso bisognerà aprire WhatsApp, quindi selezionare la chat del contatto per cui si vogliono personalizzare le notifiche. A questo punto toccare il nome del contatto per aprire le informazioni e selezionare “Notifiche personalizzate”, quindi spuntare la casella “Usa notifiche personalizzate”.

Ora si potrà selezionare una suoneria specifica o una vibrazione che faccia capire che quella è una notifica di WhatsApp importante. Un’altra cosa che si può fare è silenziare i gruppi e le chat che non sono davvero importanti. Basterà andare alla chat o al gruppo in questione, quindi toccare il nome del contatto o del gruppo in alto e selezionare “Silenzioso” e il tempo in cui si vogliono silenziare le notifiche (8 ore, una settimana o sempre).

Per non essere più disturbati da notifiche in chat inutili, si può anche mettere lo stato “Non disturbare” che consente di bloccare tutte le notifiche. Chi ha un dispositivo Android dovrà seguire il percorso Impostazioni > Suoni e vibrazioni > Non disturbare. Nelle eccezioni potrà scegliere di ricevere solo le notifiche di contatti specifici. Chi ha un iPhone invece dovrà seguire il percorso Impostazioni > Non disturbare. Anche in questo caso potrà scegliere di ricevere notifiche e chiamate solo da contatti specifici.

Infine, si consiglia di archiviare le chat non prioritarie così da ridurre il numero di notifiche visibili. Basterà scorrere verso sinistra sulla chat che si vuole archiviare, quindi selezionare “Archivia”. Insomma, con questi semplici gesti si potrà dire addio alle chat inutili e si riceveranno solo le notifiche che davvero contano su WhatsApp.