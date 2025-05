Tradimento, termina la serie tv su canale 5: quando ci sarà l’episodio conclusivo

Fra qualche tempo andrà in onda l’episodio conclusivo di Tradimento, l’amata serie tv turca di Canale 5. Ecco quando terminerà.

Sono tantissime le persone che si sono appassionate alle vicende e agli intrighi di “Tradimento”, la serie tv di Canale 5. Con picchi di ascolto molti interessanti, questa soap opera e i suoi personaggi sono entrati nel cuore di tanta gente che ogni pomeriggio e una volta a settimana di sera seguono l’appuntamento con questa serie tv.

Eppure fra qualche tempo andrà in onda l’episodio conclusivo con il finale di questa serie tv appassionante. Ecco quando succederà.

Quando termina Tradimento

Il pubblico di Canale 5 è sempre più appassionato a Tradimento, la serie tv che va in onda di pomeriggio e anche in prima serata, toccando punte di share del 24%. In molti però si chiedono quando terminerà questa soap opera molto amata.

Per la gioia dei tanti telespettatori Tradimento andrà in onda ancora per diversi mesi, almeno fino a novembre e dicembre. Bisognerà attendere questi mesi per vedere le puntate conclusive della serie. Questa soap è solo l’ennesima produzione turca che sta facendo molto successo dopo Terra amara e Endless Love.

La serie è incentrata su Vahide Percin, che interpreta Guzide, e gli altri protagonisti che sono entrati nel cuore del pubblico della Mediaset. Sono state realizzate solo due stagioni e per questo ben presto ci sarà un finale ma in realtà manca ancora qualche mese. Fra novembre e dicembre dovrebbero andare in onda le puntate conclusive.

In realtà tutto dipenderà dalla programmazione autunnale della Mediaset e dai possibili raddoppi nella fascia di prime serata, dove in queste ultime settimane Tradimento ha registrato un grande successo di spettatori, toccando punte del 16% di share contro lo show Sognando Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Insomma, il pubblico si è molto appassionato alle vicende di Guzide, la protagonista, che andrà alla ricerca del suo vero figlio anche scontrandosi con la dura realtà, quella nascosta da Tarik. L’ex marito di Guzide infatti ha sempre saputo che Oylum non era la loro figlia biologica ma non ha mai detto la verità. E lui stesso ha dato in adozione il loro vero figlio, essendo nato con delle gravi malformazioni fisiche.

Negli ultimi episodi, Guzide piangerà sulla tomba del suo vero figlio chiedendogli scusa ed insomma non mancheranno grandi emozioni per il pubblico di Canale 5.