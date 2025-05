Tesoro dentro casa, questo vecchio oggetto vale 22 mila euro: cerca subito

Un vecchio oggetto che chiunque di noi potrebbe avere in casa vale quanto un tesoro, ben 22 mila euro. Ecco di quale si tratta.

Chiunque di noi in casa potrebbe avere un tesoro, vale a dire un oggetto che potrebbe valere una fortuna. In un cassetto, in uno scatolone in soffitta o, addirittura, in un armadio. Non solo, ma anche su una scrivania o su un mobile nella camera dei bambini: ovunque potrebbe essere nascosto quell’oggetto che, venduto sul mercato, potrebbe far diventare ricchi.

Non si tratta di un’opera d’arte o di un cimelio di famiglia dell’800, ma di un oggetto davvero comune che in tanti potrebbero avere conservato. Il suo valore è di ben 22 mila euro. Ecco di quale si tratta.

L’oggetto che vale 22 mila euro

Da alcuni anni a questa parte alcuni collezionisti farebbero “pazzie” per appropriarsi di giocattoli degli anni passati, rari e ben tenuti. Spenderebbero anche centinaia, o migliaia di euro, per averli. Non solo giocattoli ma anche modellini di auto.

Tanti bambini, ma anche adulti, hanno sempre avuto la passione per questi oggetti con cui in effetti non si gioca ma che sono belli da tenere e collezionare. Alcuni modellini sono talmente ricercati dai collezionisti, che sborserebbero una fortuna per averli. Uno di questi, ad esempio, vale ben 22 mila euro. Si tratta della Camaro 1968 della Hot Wheels, in colore verde brillante.

È un pezzo davvero unico proprio per via del suo colore così particolare che venne usato persino per la pubblicità di lancio. Si stima che ne siano in giro solo 30 esemplari e che ognuno di questi possa appunto valere una fortuna. Altri modelli Hot Wheels possono valere comunque una bella cifra.

Come ad esempio la Hot Wheels Beatnik Bandit della serie Sweet 16 in colorazione rosa. Ebbe poco successo e quindi venne ritirata subito dal mercato ma i pezzi ancora in circolazione possono valere ben 15 mila euro. Ci sono altri modellini di auto che possono valere una fortuna come quelli dell’azienda britannica Amalgam Collection, fondata da Sandy Copeman.

Il modellino della Jaguar XKSS, ad esempio, è valutata circa 11.000 euro. 14.750 euro è il valore della Porsche 917-K. Interessante anche la stima dei modellini di camion, come la riproduzione del Magirus Deutz Matchbox Crane. Il suo valore attuale è di 13 mila euro, mentre 13.300 euro è il valore del modellino del Foden Flat Truck marrone risalente al 1952 della serie Dinky. Insomma, vale la pena controllare se in casa si ha almeno uno di questi gioiellini che può valere una fortuna.