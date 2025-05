Stefano De Martino ha deciso, addio per sempre: fan basiti

I fan di Stefano De Martino devono buttare giù una pillola molto amara: il conduttore di Rai Uno ha deciso l’addio definitivo. Ecco perché.

Stefano De Martino è uno dei più talentuosi conduttori della televisione italiana, tanto che per molti sarà, prossimamente, il conduttore del Festival di Sanremo (e si sa quanto questo ruolo venga destinato ai conduttori migliori della nostra tv). Ogni giorno, nel pre- serata di Rai Uno, il suo “Affari Tuoi” registra ascolti record.

E lo stesso è accaduto con “Stasera tutto è possibile”, trasmissione di Rai Due che ha segnato, per così si può dire, il suo debutto in Rai come conduttore. Insomma, fra un trionfo e un altro, De Martino è entrato nel cuore di tante persone che adorano seguirlo, dato il suo talento e la sua simpatia. Il conduttore, però, ha preso una decisione, un addio definitivo che ha lasciato i fan basiti.

L’addio di Stefano De Martino

Stefano De Martino si trova sempre più a suo agio come conduttore e ad Affari Tuoi, nel pre- serata di Rai Uno, sfodera una dopo l’altra tutte le sue doti: carisma, talento, capacità nel ballo e ovviamente nella conduzione. Ma molti non possono far altro che chiedersi anche se, dopo la fine con il matrimonio con Belen e vari tira e molla, ora sia fidanzato.

Da questo punto di vista De Martino è molto riservato. È comunque un bravo papà, tanto che da Roma, dove gira Affari Tuoi, va spesso da suo figlio Santiago, di 12 anni appena compiuti. Insomma, la sua è una vita molto tranquilla ed è un uomo di sani principi, ma l’ultima decisione che ha preso ha lasciato basiti i fan, si tratta di un addio definitivo che in molti non si aspettavano.

Sì perché, chi se lo ricorda spesso a petto nudo a ballare come professionista ad Amici, sa che il ballerino e conduttore aveva tanti tatuaggi sul corpo ma pare che abbia deciso di toglierseli, forse per far felice casa Rai. In particolare, a chi gli ha domandato, dopo aver visto un cerotto sul collo, le sue intenzioni, Stefano ha risposto che sta cancellando definitivamente il tatuaggio dell’angelo che aveva lì dal 2017.

Insomma, De Martino ha deciso di dare un taglio al passato e quell’angelo, che aveva lì da tanti anni e che forse, anzi sicuramente, simboleggiava qualcosa per lui, verrà cancellato per sempre.