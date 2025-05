Sinner, messaggio improvviso sui social: tifosi con le lacrime agli occhi

Un messaggio social che ha impressionato e commosso tutti i tifosi di Jannik Sinner, dopo la finalissima persa agli Internazionali d’Italia.

Un pizzico di delusione ha attraversato gli animi di tutti i tifosi italiani di tennis, quando Carlos Alcaraz ha sollevato il trofeo degli Internazionali d’Italia, il torneo che si è svolto nelle scorse settimane a Roma e che vale come uno dei principali Master 1000 del circuito ATP.

Le speranze di tanti erano riposte sul grande ritorno in campo di Jannik Sinner, l’uomo più atteso al Foro Italico. Il percorso dell’altoatesino è stato ugualmente eccezionale, visto che dopo tre mesi di stop forzato per la squalifica della Wada ha mostrato reattività e combattività da campione, arrivando sino alla finale di domenica 18 maggio.

Lo strapotere fisico e la forma eccellente di Alcaraz hanno però avuto la meglio in questo duello rinnovato tra i migliori due tennisti al mondo. Lo spagnolo si è preso il trofeo e ha avvicinato Sinner nel ranking generale, facendo persino sorgere dei dubbi sulla reale leadership dell’azzurro.

Sinner sconfitto a Roma, le parole di coach Cahill sono una carezza a Jannik

La delusione per la sconfitta dopo l’ottimo cammino agli Internazionali fa parte del gioco. Jannik Sinner intanto ha mostrato a tutti di non aver perso smalto e qualità durante i tre mesi di stop, anche se non era facile tornare immediatamente competitivo e ad alti livelli in un torneo così ricco di avversari diretti.

A rincuorare Jannik ed a commuovere anche i fan più accaniti dell’altoatesino c’ha pensato il coach Darren Cahill. Il tecnico australiano, che capeggia insieme a Simone Vagnozzi lo staff di Sinner, ha pubblicato un posto molto accorato sul suo account Instagram, ringraziando il pubblico di Roma e dando una ideale carezza al suo pupillo.

“Grazie, Roma. Complimenti a Carlos e al suo team. Una performance meravigliosa. Una quindicina di giorni incredibili in Italia per tutti noi. Complimenti Jan. Superare le aspettative è diventata la tua norma, che è ben lontana dalla normalità”.

Un bel messaggio che conferma la grande stima e le potenzialità di Sinner, seguito da vicino da personaggi esperti e di grande levatura del mondo del tennis. Parole che prendono un significato ancora più elevato viste le note disposizioni fuutre: questo sarà l’ultimo anno di Cahill all’interno dello staff di Sinner, visto che dal 2026 l’australiano dovrebbe defilarsi. C’è ancora tanta incertezza su chi andrà a ricoprire il posto vacante come capo-allenatore di Jannik.