Zaniolo shock contro la Roma Primavera: cosa è successo negli spogliatoi del Viola Park

Un nuovo episodio controverso coinvolge Nicolò Zaniolo, protagonista di una presunta aggressione negli spogliatoi del Viola Park, al termine della semifinale scudetto del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma.

Scontro nello spogliatoio: Zaniolo nella bufera dopo la semifinale Primavera

Secondo quanto riportato da fonti interne alla società giallorossa, il fantasista della Fiorentina – presente in tribuna – avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio della Roma, colpendo due giovani calciatori con schiaffi e pugni, in un gesto definito “inqualificabile” da Trigoria. Un episodio che rischia di lasciare strascichi pesanti.

Roma e Fiorentina, due versioni opposte

La ricostruzione dei fatti ha subito preso una piega divergente. In un comunicato ufficiale, l’AS Roma ha condannato “con fermezza quanto accaduto”, parlando di “un’aggressione inaccettabile” nei confronti dei suoi giovani tesserati. “La società ha già informato le autorità competenti e si riserva di tutelare i propri atleti in tutte le sedi opportune”, si legge nella nota. Di tutt’altro tenore la versione fornita dalla Fiorentina, che ha ridimensionato l’episodio, definendolo “un equivoco” nato da provocazioni verbali ricevute da Zaniolo. “Nicolò è entrato solo per salutare alcuni ex compagni ed è stato pesantemente insultato. A quel punto ha preferito allontanarsi senza reagire”, ha fatto sapere il club viola.

Il caso infiamma i tifosi e accende il dibattito

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando la reazione indignata di tifosi e opinionisti. In molti accusano Zaniolo di aver superato il limite, chiedendo un intervento deciso da parte delle autorità calcistiche. Altri, invece, invitano alla cautela, sottolineando che la dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara. In ogni caso, l’episodio getta nuove ombre su un talento spesso al centro delle cronache più per motivi extracalcistici che per quelli sportivi.

Conseguenze e futuro: la posizione di Zaniolo in bilico

Al momento non sono state annunciate sanzioni ufficiali, ma la Lega Serie A e il settore giovanile FIGC potrebbero aprire un’indagine per fare luce sull’accaduto. Per Zaniolo, già reduce da una stagione segnata da tensioni e critiche, questo potrebbe rappresentare un punto di non ritorno. Se le accuse dovessero trovare riscontro, la Fiorentina potrebbe valutare provvedimenti disciplinari interni. Intanto, la Roma ha già fatto sapere di attendere “atti concreti” a tutela dei suoi giovani. Il caso, insomma, è tutt’altro che chiuso, e rischia di lasciare un’ulteriore macchia su una carriera che sembrava destinata a ben altri palcoscenici.