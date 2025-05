Re Carlo sconvolto, precipita la situazione a Buckingham Palace: cos’è successo

La situazione a Buckingham Palace è più tesa che mai e Re Carlo si è mostrato sconvolto e dispiaciuto per ciò che è successo. Ecco le ultime dai reali inglesi.

Negli ultimi periodi la casa reale inglese ha dato molto da parlare alla stampa. In un periodo difficile caratterizzato dalla malattia di Kate Middleton e da quella di re Carlo, si inseriscono anche numerose altre vicende che ovviamente sono seguitissime dai media.

In questo quadro, c’è qualcosa che è successo a Buckingham Palace e che ha naturalmente sconvolto re Carlo che si è dimostrato più dispiaciuto che mai per gli ultimi sviluppi. Ecco cosa è accaduto.

L’avvenimento che ha lasciato sconvolto re Carlo

Alle prese con la sua malattia, Re Carlo ha dovuto fare i conti con qualcos’altro che l’ha destabilizzato molto e che, ancora una volta, riguarda i suoi rapporti con il figlio, il principe Harry, e con sua moglie, Meghan Markle.

Come è noto, i rapporti fra i tre sono abbastanza tesi e pare che re Carlo non abbia affatto preso bene l’ultima intervista rilasciata da Harry alla corrispondente della BBC in California. Da fonti vicine alla casa inglese, è trapelato che il re sia rimasto davvero sconvolto e turbato dalle dichiarazioni di suo figlio.

Il principe Harry, che ormai non risiede in Regno Unito da 5 anni, ha dichiarato in tv di essere pronto a perdonare i suoi, per i vari disaccordi. Ha aggiunto inoltre che il re non gli parla proprio a causa di questa vicenda a cui lui vorrebbe mettere fine, proprio “perché la vita è preziosa” e non sa quanto ancora resti da vivere a suo padre.

Ovviamente questa intervista ha lasciato tutti di stucco e sembra che anche re Carlo sia rimasto molto turbato dalle parole del principe Harry. Da fonti vicine e che sono rimaste ignote, pare che il sovrano sia rimasto proprio colpito da queste dichiarazioni. In molti si sono espressi dicendo che probabilmente re Carlo dovrebbe togliere il titolo di principe al figlio.

Certamente non sappiamo se sarà così ma quello che è certo è che il principe Harry ha spiazzato nuovamente tutti con le parole rilasciate durante questa intervista alla BBC e che la situazione sia di nuovo precipitata a Buckingham Palace, con re Carlo più turbato e scosso che mai.