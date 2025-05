Netflix, tremenda novità per i fan della piattaforma: sta per essere rimosso

È arrivata come un fulmine a ciel sereno una tremenda novità per i fan di Netflix: un contenuto molto amato sta per essere rimosso per sempre.

Sono tantissime le persone che attivano un abbonamento alla piattaforma di streaming Netflix, sulla quale ogni giorno è possibile fruire di diversi contenuti come film, serie tv, cartoni animati e documentari. Negli anni sono tantissime le serie tv e i film che hanno avuto un successo planetario su questa piattaforma e anche diverse produzioni italiane hanno ricevuto enormi consensi.

Tuttavia negli ultimi giorni è arrivata una tremenda novità per tutti i fan di Netflix: un contenuto molto amato sta per essere rimosso per sempre. Ecco di quale si tratta.

Il contenuto che sta per essere rimosso da Netflix

Ogni giorno tantissime persone seguono qualche serie tv, film o documentario sulla piattaforma di streaming Netflix. Molte di queste hanno un successo planetario e vengono riconfermate per tante altre stagioni. Un esempio è la produzione britannica Black Mirror.

Il 10 aprile è stata rilasciata la settima stagione di questa serie distopica e inquietante che qualche anno fa, dopo il rilascio della prima stagione, aveva appassionato tantissime persone di tutto il mondo. Nel 2018 fu rilasciato un singolo episodio speciale e non una serie: si trattava del film interattivo Bandersnatch.

Premiato con due Emmy Awards, la trama del film ruota intorno al giovane programmatore di nome Stefan (Fionn Whitehead) che tenta di creare un videogioco basato su un librogame. Nel corso della storia, agli spettatori viene chiesto di fare delle scelte come: decidere se Stefan debba continuare o meno il lavoro oppure se debba andare o meno in terapia, fino ad arrivare a decisioni di vita o di morte sui personaggi, decretando così un epilogo invece che un altro.

Certamente si trattava di un esperimento originale e innovativo che, lì per lì, ha piaciuto tanto. Per molti, però, nonostante questo sia ritenuto uno degli episodi più inquietanti di Black Mirror, è stato frustrante non poter seguire una storia lineare. Quello che però colpisce di più di tutta questa storia è che l’episodio Bandersnatch di Black Mirror verrà presto rimosso da Netflix e il motivo è chiaro: lo scarso interesse da parte degli utenti della piattaforma per contenuti interattivi (è per questo che verranno rimossi anche contenuti come Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend).

Al giorno d’oggi non sembra più interessante come fu nel 2018 e così questo contenuto verrà rimosso. Chi vuole vederlo o rivederlo avrà tempo fino al 12 maggio 2025. Intanto può godersi nel catalogo Netflix gli appassionanti episodi della settima stagione di Black Mirror, dove fra l’altro c’è un richiamo proprio al film interattivo. Nell’episodio “Come un giocattolo” c’è infatti il cameo di Will Poulter e Asim Chaudhry nei panni di Colin Ritman e Mohan Thakur.

Chi non ha visto Bandersnatch, non potrà più cogliere questi riferimenti. Ma per fortuna c’è ancora qualche giorno per recuperare.