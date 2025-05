Michael Schumacher, nuovo aggiornamento sul suo stato di salute: fan increduli

Arriva un aggiornamento a dir poco emozionante e positivo per quanto riguarda la salute del campionissimo di Formula 1 Michael Schumacher.

I tifosi della Ferrari non possono non emozionarsi o commuoversi nel ripensare alle gesta del grande Michael Schumacher. Uno dei migliori piloti di sempre della storia dell’automobilismo, che proprio alla guida della Rossa di Maranello ha raccolto i suoi successi più belli, diventando una leggenda della Formula 1.

Sette titoli mondiali vinti in carriera, che fanno di Schumi il pilota più vincente di sempre (a pari merito con l’attuale ferrarista Lewis Hamilton). Peccato però che, una volta ritiratosi, il tedesco non abbia avuto la possibilità di mettere a disposizione la sua esperienza e la sua passione per la nuova generazione di piloti.

Tutti sanno bene che Schumacher nel dicembre 2013 è stato vittima di un incidente quasi letale sulle Alpi francesi, mentre stava sciando con la famiglia. Una caduta rovinosa su delle rocce lo ha costretto a diversi interventi alla testa ed un periodo di coma farmacologico. Purtroppo, una volta fuori pericolo, il Kaiser non è riuscito più a riprendere la vita di tutti i giorni, profondamente segnato dall’impatto e dalle sue conseguenze.

Segnali di ripresa per Schumacher? Le parole dell’ex compagno Herbert fanno ben sperare

Dall’incidente in poi, di Schumacher si hanno soltanto notizie parziali, in particolare riguardo al suo stato di salute. C’è chi crede che l’ex Ferrari sia costretto a restare in casa per sottoporsi alle quotidiane terapie mediche, chi dice che non tornerà più come prima e chi, più ottimisticamente, spera in una sua ripresa.

Due settimane fa è giunta però una notizia interessante e positiva: Schumacher avrebbe firmato di suo pugno un casco appartenuto a Jackie Stewart, gesto fatto a scopo benefico. Una mossa semplice che, per un uomo nelle sue condizioni, appare come un piccolo traguardo, un miglioramento promettente.

L’ex compagno ai tempi della Benetton Johnny Herbert ha interpretato la firma di Schumi come un segnale molto positivo: “È una notizia meravigliosa che Michael abbia autografato il casco di Jackie Stewart. Non vedevamo niente di così emozionante da anni e speriamo che sia un segnale. Per me si sta riprendendo. È stato un viaggio lungo e terribile per la famiglia, e forse lo rivedremo presto nel paddock della F1”.

Forse un po’ troppo ottimistica ed entusiastica la reazione di Herbert, che però coltiva il sogno di rivedere il suo vecchio amico nuovamente svolgere una vita normale, tornare a mostrarsi in pubblico e perché no riavvicinarsi al mondo delle corse. Per ora resta alto il riserbo della famiglia sulle reali condizioni; non resta che attendere novità e possibili aggiornamenti positivi.