“Merz l’ha fatta grossa. E con lui l’autoritarismo è molto pericoloso, anche per noi” | Renate Holzeisen

Shock in Germania: Merz, il vincitore delle elezioni tedesche, non ha ricevuto al primo voto la fiducia del Bundestag per diventare cancelliere. L’ha invece ottenuta al secondo voto nel pomeriggio.

Una cosa mai successa prima nella storia della Repubblica federale di Germania. Il vincitore delle elezioni tenutesi il 23 febbraio, Friedrich Merz, non ha ricevuto oggi la fiducia necessaria per diventare cancelliere. Il leader della CDU (Unione Cristiano-Democratica di Germania) non ha ricevuto la maggioranza dei voti, che equivale a 316. Ne ha guadagnati 310, 6 in meno per raggiungere la fiducia del Parlamento tedesco. 18 dei suoi non lo hanno votato, mentre i “promessi sposi” per il nuovo governo, i socialdemocratici, hanno sostenuto di non aver “tradito” l’accordo.

Cosa succede ora

Si è tenuto un secondo voto in Parlamento e Merz ha ottenuto finalmente la conferma: sarà il nuovo Cancelliere della Germania.

Il leader della CDU ha infatti guadagnato 325 voti, superando così i 310 richiesti per avere la maggioranza del Bundestag.

In caso di una mancata maggioranza, si sarebbe ripetuto per la terza volta il voto dei deputati, stavolta con maggioranza semplice. E se Merz non l’avesse ottenuta neanche alla terza votazione, tutto sarebbe andato nelle mani del Presidente federale Frank-Walter Steinmeier, che avrebbe potuto: formare un governo di minoranza, quindi poco stabile; indire nuove elezioni. AfD, prima nei sondaggi, avrebbe avuto l’occasione per ribaltare le cose, anche se prima ci sarebbe stato comunque l’ostacolo dell’intelligence tedesca che ha classificato il partito come “estrema destra”. Ora AfD porterà la decisione in tribunale, mentre Merz si appresta a formare il nuovo governo con la sinistra.

Ascolta il commento dell’avv. Renate Holzeisen prima del voto di conferma.