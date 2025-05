Leclerc, pessime notizie in vista del Gp Imola: salta tutto

Non si placano le notizie negative in questo periodo riguardo la Ferrari ed in particolare verso il pilota di punta Charles Leclerc.

Non è più una notizia parlare delle problematiche e dei difetti in casa Ferrari in questa fase della stagione automobilistica. La scuderia italiana, che dopo una promettente seconda parte del 2024 sperava di tornare agli antichi fasti, non riesce a migliorare le proprie prestazioni. Troppi errori, difetti conclamati e strategie di gara tutt’altro che vincenti.

Tutto questo ha portato a risultati decisamente negativi sia per Charles Leclerc sia per l’esperto e vincente Lewis Hamilton, il cui approdo in Ferrari sinora ha significato solo un salto nel buio. Anche nell’ultimo gran premio di Miami del 4 maggio scorso le Rosse hanno arrancato, chiudendo solo al settimo ed ottavo posto e mantenendo un trend molto lontano dalle vette delle classifiche.

Non bastassero le prestazioni insufficienti ed i difetti delle vetture, in vista del prossimo GP di Imola non arrivano buone notizie. In particolare per Leclerc, il pilota monegasco che, come comunicato dalla scuderia stessa, è rimasto vittima di alcuni problemi di salute che potrebbero in qualche modo compromettere la prestazioni in Emilia-Romagna nel prossimo weekend.

Leclerc non sta bene: il ferrarista salta il media day del giovedì al circuito di Imola

La Ferrari, in vista del weekend che si svolgerà ad Imola e che porterà al settimo gran premio stagionale, ha fatto sapere che Charles Leclerc non si sente bene. Nelle ultime ore il pilota monegasco potrebbe aver accusato qualche tipo di malessere, non ben specificato, che lo pone in condizioni non esaltanti per la gara casalinga.

Leclerc, secondo la comunicazione social della scuderia Ferrari “non si è sentito bene e non sarà in pista nella giornata di giovedì. Resterà a riposo e concentrato sul recupero, così da essere pronto a salire in auto già a partire da domani”. Si tratterebbe dunque di qualcosa di passeggero per il classe ’97, che però ha preferito non presentarsi sul circuito.

Charles is feeling unwell and will not be coming to the track today. He will rest and focus on recovering and we expect him to be in the car tomorrow. pic.twitter.com/uJMLidJT67 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 15, 2025

Il giovedì è il cosiddetto media-day, la giornata in cui i piloti testano la pista e si presentano ai microfoni dei cronisti per le interviste che anticipano le tre giornate di gara. Senza ulteriori sorprese, Leclerc sarà dunque pronto a gareggiare venerdì alle ore 13:30 per le FP1, ovvero le prove libere che diranno se il monegasco avrà recuperato dal malanno e se sarà in grado di riprendere terreno dopo settimane deludenti.

Leclerc al momento è fermo a quota 53 punti nella classifica piloti, al quinto posto generale ed a ben 78 lunghezze di ritardo dal leader Oscar Piastri.