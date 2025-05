Il Napoli si gioca lo Scudetto a Lecce ▷ Agresti: “In queste partite Conte ha avuto sempre gli stessi problemi”

Il Lecce ha fermato l’Atalanta ed ha bisogno di punti per la lotta salvezza: sembrano dunque i Salentini i più temibili avversari del Napoli nella corsa finale allo Scudetto. Ci sono tre punti di vantaggio sull’Inter che i giocatori di Conte potranno gestire. La squadra di Inzaghi impegnata in casa contro il Verona deve vincere per restare in corsa, ma lo stesso allenatore in vista della partita di ritorno di Champions in casa contro il Barcellona lascerà a riposo tutti i titolari.

Il destino di questo Campionato è nelle mani dei Partenopei, per Roberto Pruzzo: “Il fatto di avere tre punti di vantaggio darà sicurezza al Napoli. Il Lecce non ha dato la sensazione di poter vincere una partita. Mi sembra che il Napoli con il vantaggio che ha possa avere forza e personalità per gestire il tentativo del Lecce di fermarla e di arrivare tra 4 partite allo Scudetto”

Sono diversi i motivi secondo Stefano Agresti per cui: “La partita più difficile da qui allo Scudetto. Il Lecce si gioca una buona parte di permanenza in Serie A. Il Napoli ha avuto problemi con squadre di questo tipo, i tifosi sono sempre molto caldi, ci sarà l’aggiunta emozionale per quel che è successo al povero ragazzo preparatore della squadra. La differenza tecnica esiste ma se guardo le quattro partite che aspettano il Napoli questa è la più difficile anche per le motivazioni del Lecce stesso”

Non dovrebbero esserci colpi di scena per Padovan: “Non si può giocare facendo calcoli, un pareggio su quattro partite porterebbe a Napoli comunque lo Scudetto, ma la squadra di Conte proverà a vincerla. La partita sarà la più difficile per questa corsa scudetto, poi ci saranno squadre di bassa classifica con motivazioni ridotte. Bisogna vedere anche cosa farà l’Inter con il Verona visto che Inzaghi cambia tutta la squadra”.