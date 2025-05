Ufficiale USA, Kennedy cancella il vaccino Covid per i bambini: “Torna la scienza fondata” | Il commento di Frajese

Negli Stati Uniti, il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha comunicato la rimozione del vaccino anti Covid-19 dal calendario ufficiale delle vaccinazioni raccomandate per bambini sani e donne in gravidanza. Una decisione che segna un nuovo capitolo nella gestione della salute pubblica americana, con effetti immediati su linee guida, coperture assicurative e dibattito pubblico.

Durante un video diffuso sui social, Kennedy Jr. ha dichiarato: “Non potrei essere più felice di annunciare che, a partire da oggi, il vaccino Covid per bambini sani e donne incinte sane è stato rimosso dal calendario delle vaccinazioni raccomandate dal CDC“. Accanto a lui, nel corso dell’annuncio, erano presenti anche il commissario della Food and Drug Administration (FDA), Marty Makary, e il direttore dei National Institutes of Health (NIH), Jay Bhattacharya, entrambi favorevoli alla decisione.

“Ritorno al buon senso“

La scelta di Kennedy Jr. rappresenta una netta rottura rispetto alle raccomandazioni precedenti, che includevano le donne in gravidanza e i bambini tra i gruppi per cui la vaccinazione restava fortemente consigliata. La rimozione dal calendario CDC potrebbe influire sulle coperture assicurative e sulla disponibilità del vaccino tramite programmi pubblici come il Vaccines for Children Program.

Kennedy Jr. ha motivato la scelta come un “ritorno al buon senso e alla scienza fondata su basi solide”, sottolineando che, secondo lui, la fase acuta della pandemia sarebbe ormai superata.

Negli Stati Uniti, questa nuova linea si avvicina a quella adottata da alcuni Paesi europei, dove i richiami annuali sono raccomandati solo per anziani e persone con condizioni di salute a rischio, anche se in Europa la rimozione riguarda solo i booster e non il ciclo vaccinale completo.

Intanto non credo che sia vietato, diciamo che l’ha tolto per fortuna da quella che è la routine vaccinale, in particolare finalmente viene tolto la raccomandazione alle donne in gravidanza che era pure ora. Secondo me, l’ho sempre detto tra l’altro, la nostra società ha toccato il punto più basso possibile sia a livello scientifico che etico e umano quando hanno proposto questo trattamento genico a mRNA ai bambini senza neanche sapere a che cosa sarebbero andati incontro, cosa che ancora oggi non conosciamo ma fa fa tremare i polsi visto che sappiamo perfettamente oramai che l’azione di questo prodotto che comunque rimane genico non era limitata nel tempo come è stato detto ma che in realtà si porta appresso delle complicazioni che sono ancora tutte da comprendere. fa tremare i polsi e fa indignare quello che è successo come così ancora oggi mi ricordo il dicalogo della società italiana di pediatria delle dieci ragioni per cui bisognava andare a vaccinare per il Covid i bambini.

Frajese: “Un primo passo”

“Vaccinare i bambini contro il Covid è un controsenso logico“, commenta l’endocrinologo Giovanni Frajese, “lo ricorderete tutti: c’è il nonno trivaccinato ma per proteggere il nonno trivaccinato devi vaccinare il bambino, la logica proprio l’abbiamo buttata nel cesso. Anche perché se nonno è trivaccinato ed è protetto che problema avrà il bambino che aveva, disse la Meloni stessa, la stessa probabilità di morire da Covid di quella di morire colpito da un fulmine. Abbiamo avuto una deriva dove l’intelligenza proprio se n’è andata a quel paese e siamo entrati in una follia che ha portato a sperimentare sui suoi nostri figli un qualcosa, ribadisco, le cui complicazioni si capiranno purtroppo solamente negli anni a venire ma che sono ben lungi dall’essere finite. E’ un primo passo finalmente importante da parte di Kennedy, che rappresenta un taglio con il passato e speriamo si continui in questa direzione. secondo me questi prodotti dovrebbero essere proprio ritirati dal commercio perché non sono stati studiati in maniera sufficiente e la quantità di prove che abbiamo oggi a disposizione dimostrano che piuttosto che risolvere e curare chissà a quanti milioni di vite stanno creando una marea di problemi che al momento francamente richiederebbero l’immediato ritiro“.