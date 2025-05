Green? Ora si può accantonare: la strana manovra UE per produrre armamenti e non farsi notare

Come io vi dicevo da anni, gli ESG, che sono delle regole burocratiche che ingabbiano le imprese su ambiente, socialità, i grandi valori, per produrre delle cose di pace, non devono mai essere toccate. Per produrre delle bombe, invece, si possono tranquillamente derogare. Questa è la moralità dell’Unione Europea.

Investimenti incentivati nell’industria bellica

L’operazione di borsa mira a incoraggiare quindi gli investimenti nell’industria delle bombe, assistendo le aziende nella quotazione e facilitando le missioni di obbligazione europee per i carri armati e gli aeroplani da guerra. Euronext sottolinea la necessità per le aziende europee nel settore aerospaziale di investire in innovazione e produzione per l’autonomia strategica dell’Europa – tradotto: per fare la guerra. Tra le misure adottate, Euronext rivedrà le metodologie per gli indici ESG per limitare le decisioni delle aziende del settore difesa.

Deroghe per la guerra, rigidità per la pace

Tradotto: le regole per le quali, nell’arco degli ultimi vent’anni, nessuno ha potuto fare una modifica – quindi per la sanità, per le pensioni, per i diritti al lavoro, per la scuola, per l’assetto idrogeologico dei Paesi, cioè per tutte quelle cose che servono ai cittadini per la pace – le regole europee sono intoccabili. Ferree, perché sono dei tabù per il bene dell’ambiente, della collettività, degli stakeholder, si vede scorrendo. Quando si tratta invece di fare guerre, armamenti, quindi uccidere, in quel caso le deroghe sono perfettamente lecite, possibili, ovviamente andando a togliere i denari da altre parti e chiedendoli da altri, cioè aumentando le tasse e riducendo le spese negli altri settori. Tradotto: meno sanità, meno difesa dell’ambiente, che è quello che invece, per esempio, le regole ESG volevano.

Una trasformazione di nome e scopo

Questa è la moralità e la coerenza dell’Unione Europea. Hanno cambiato i nomi: l’operatore ha rinominato la cronico ESG in Energy Security and Geostrategy. Sono meravigliosi. Quindi prima era Governance, cioè la cosa importante delle imprese, adesso lo chiamiamo Geostrategy. Sono fantastici ad adattare i nomi delle cose alle loro porcate. Quindi geostrategici, che vuol dire strategia militare. Noi siamo passati da una visione di pace a una visione di guerra. E l’Unione Europea persegue su questa strada, invece che costruire diplomatici, costruire quello che servirebbe per produrre la pace – come peraltro mi pare abbia indicato il recente Papa – noi continuiamo con l’Unione Europea sulla strada delle regole che si cambiano, ma soltanto in alcune condizioni.

Altrimenti, per i poveri, per la famiglia, per la sanità, lì non si devono toccare.

MALVEZZI QUOTIDIANI – L’ECONOMIA UMANISTICA SPIEGATA BENE CON VALERIO MALVEZZI