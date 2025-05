Ferrajolo ▷ “Gasperini ha in testa la Roma? Eh, chissà che ‘testa’ è lui…”

In un valzer costante e quasi estenuante di nomi, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Giampiero Gasperini come favorito per la panchina della Roma della prossima stagione. Claudio Ranieri ha più volte escluso il nome dell’attuale tecnico dalla lista dei possibili successori sulla panchina della Roma. In conferenza stampa, lo scorso 27 marzo, era stato categorico nelle sue dichiarazioni: “Non sarà Gasperini il nuovo allenatore della Roma“.

Questo, alla luce anche di alcune richieste che, secondo gli addetti ai lavori, la società non era disposta a soddisfare per venire incontro all’allenatore ex Inter e Genoa (come la cessione di calciatori come Paredes, Hummels etc.), sembrava un qualcosa di piuttosto plausibile.

Tuttavia, considerando come la cerchia delle alternative, nelle ultime settimane, si stia stretta sempre di più (oltre alla mutata situazione dei giocatori sopracitati), non è un caso che, stando a quanto raccolto dalla redazione di Radio Radio, il connubio Gasperini-Roma sembri molto più vicino a realizzarsi di quanto non lo sia mai stato in passato.

Gasperini, Ferrajolo: “Perché dovrebbe lasciare l’Atalanta per la Roma?”

In diretta su Radio Radio Lo Sport, Luigi Ferrajolo ha espresso tutti i suoi dubbi non tanto sulla qualità dell’allenatore, quanto piuttosto sulle sue reali motivazioni. La questione è: perché dovrebbe rinunciare a una squadra come l’Atalanta per tuffarsi in un contesto problematico come quello giallorosso?

“Sul futuro dell’allenatore, tra le tante ipotesi, io penso che la società non abbia ancora preso una decisione. Quando Ranieri ha risposto con un generico ‘lo deciderà la società’, credo intendesse in senso lato, come a dire: ‘sarà la società a comunicarlo al momento opportuno’. Non mi sembra che quella frase nascondesse il fatto che ci sia già un nuovo allenatore scelto“.

Sul tecnico degli orobici: “Detto questo, mi chiedo anch’io: perché mai il signor Gasperini dovrebbe venire a Roma, considerando che le prospettive non sono certo faraoniche, e dovrebbe lasciare una squadra come l’Atalanta, che – lo ripeto da giorni – solo con i suoi tre attaccanti vale quanto tutta la Roma. Perché dovrebbe rinunciare a Lookman, De Ketelaere, Scamacca (senza contare chi si è infortunato gravemente), per venire a gestire un attacco con Shomurodov e Dovbyk? Non so cosa gli passi per la testa… Eh, va a capire che ‘testa’ è Gasperini? Non possiamo saperlo. Detto ciò, ammesso che abbia deciso di lasciare l’Atalanta, non è affatto detto che la sua destinazione sia per forza la Roma“.