Merano: Vilipendio alla Bandiera? “Vi spiego perché la fascia tricolore non è solo un accessorio”

“Bisognerebbe sempre rispettare i simboli della Repubblica“. Purtroppo, quanto visto fare a Merano dalla nuova sindaca, è ciò che più di lontano si può immaginare da questo assioma semplice ma sacrosanto.

Katharina Zeller ha sbagliato e, peggio ancora, non rinnega affatto un gesto che rappresenta un chiaro messaggio politico contrario ai valori della costituzione e dello Stato italiano. Ridurlo a mero atto folkloristico; definire la fascia tricolore un semplice accessorio è la cosa più sbagliata che si può fare in un frangente come questo. Parliamo di un oggetto, una metafora quasi, che rappresenta tutto il legato storico, culturale e identitario del nostro paese.

Questo il senso dell’intervento di Enrico Michetti in diretta su Radio Radio, che ha commentato la vicenda tutto il suo sdegno.

“Il fatto di togliersi la fascia tricolore, o comunque di dire ‘io chiedevo che mi venisse poggiata sulle mani’, non cambia la sostanza. La fascia tricolore si indossa, non si tiene tra le dita. È inutile negare l’evidenza: lei non voleva indossarla. La fascia tricolore non è un accessorio. È un segno distintivo del sindaco. Ricorda che egli è il capo dell’amministrazione e incarna i valori della Repubblica, visibili anche attraverso lo stemma inserito nel tricolore. È un onore portarla. Infatti, la fascia dovrebbe recare sia lo stemma della Repubblica che quello del Comune rappresentato. Non va dimenticato che indica anche il fatto che il sindaco è un ufficiale di governo, con il compito di collaborare con gli organi statali su ordine pubblico e salute pubblica.”

Poteri straordinari del Sindaco e il valore simbolico

“In certi casi, il sindaco può esercitare anche poteri straordinari, come quelli previsti dalle ordinanze contingibili e urgenti, quindi poteri speciali. Può agire fuori dal palinsesto ordinario e fare riferimento diretto ai precetti costituzionali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico, se c’è necessità e urgenza. Quella fascia è piena di significato: è un emblema, una visibilità concreta, un simbolo della Repubblica. Non è un semplice oggetto decorativo.”

Obbligo e rappresentanza: Zeller si ricordi che è la Sindaca di Merano

“Immagina di recarti nella casa comunale per un matrimonio o un’unione civile, e di trovarti davanti un sindaco senza fascia. È inaccettabile: è un obbligo indossarla, perché si stanno recitando gli articoli della Repubblica.”

“Lei è il sindaco di Merano, che fa parte della Repubblica Italiana, se lo deve ricordare. Quel simbolo non è un portachiavi: è l’emblema, lo stemma, ciò che legittima la rappresentanza.”

“Sapete quante volte mi hanno chiesto se un assessore potesse indossare la fascia con delega del sindaco? La risposta è no: è una prerogativa esclusiva del sindaco, fatta eccezione per l’articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali, che prevede il vice sindaco in caso di impedimento.Certo, le autonomie locali possono regolamentare alcuni aspetti, ma in generale la fascia è riservata al sindaco, in quanto rappresentante del Viminale, cioè dello Stato.”

Merano – Il vilipendio a un simbolo della Repubblica

“In quel momento, non è solo l’amministrazione locale a essere in campo. Quel simbolo rappresenta i poteri dello Stato centrale, che si esercitano sul territorio. Il sindaco è il rappresentante legale e il capo dell’amministrazione. Lei ha detto: ‘non lo rifarei, ma ho avuto ragione a togliermi la fascia’. Ecco, questo non si può commentare. In quel caso si tratta, chiaramente, di vilipendio alla bandiera. Che poi non venga perseguita è un altro discorso, ma secondo me ci sono tutti i presupposti per valutare se si tratti davvero di vilipendio. Sarà eventualmente un giudice a decidere.”

Il valore della bandiera

“La bandiera tricolore è di tutti gli italiani, non solo della destra. Questo è il risultato di una propaganda barbara. Al di là del caso di Merano, i simboli della Repubblica andrebbero sempre rispettati. Perché lì ci sono i nostri genitori, i nostri nonni, ci sono quelli che hanno dato il sangue per la patria, per la libertà.”

I partiti, le lobby e la perdita di valori

“Io credo che alcuni partiti siano stati scalati da lobby. Quando diventano anche luoghi d’affari, prevalgono la finanza, il commercio, l’aspetto mercantile. Non parlo della sinistra, né dei singoli uomini della sinistra. Né della destra, né dei singoli uomini della destra. Parlo dei partiti come entità scalabili. Dell’apparato.”

“Quando il partito viene scalato e al suo interno si inserisce un’agenda mercantile, il vero ostacolo è la presenza di valori. Perché i valori impediscono il disinvolto arricchimento, il lucro eccessivo, la mortificazione di ciò che dovrebbe appartenere a tutti. Purtroppo, le lobby hanno spesso obiettivi predatori. Cercano il profitto anche in un sistema di regole, ma vogliono che queste regole non ostacolino chi si comporta in modo sleale, fuori da un contesto democratico. Vorrebbero muoversi in un sistema anarchico, senza regole, dove il più debole soccombe.”

La funzione dello Stato

“Ecco, lo Stato esiste proprio per questo: per evitare che il più debole venga schiacciato. La democrazia si esprime pienamente quando tutela le minoranze.”

