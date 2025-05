Costa solo 3,50 euro e ti svolta l’estate: 10 giorni da sogno

3,50 euro sarà il costo di un servizio molto amato quest’estate: chi ne approfitterà vivrà 10 giorni da sogno.

Manca poco più di un mese all’inizio dell’estate e c’è chi ha prenotato già la propria vacanza, al mare o in montagna, e chi invece rimarrà in città. Niente paura perché il divertimento è assicurato anche per chi non partirà per nessuna località chic e mondana.

Infatti quest’estate ci saranno 10 giorni da sogno per chi coglierà al volo quest’opportunità. Un servizio unico e molto amato costerà solo 3,50 euro e bisogna approfittarne. Ecco quando.

L’iniziativa unica per 10 giorni d’estate

Tante persone potranno vivere 10 giorni da sogno quest’estate: un servizio unico e molto amato costerà soli 3,50 euro e dunque bisogna approfittarne. Di cosa si tratta?

Dell’appuntamento con “Cinema in festa”, un’iniziativa che prevede un ‘offerta imperdibile sui biglietti del cinema, che costeranno solo 3,50 euro per ben 10 giorni d’estate (5 giorni a giugno e 5 giorni a settembre). L’iniziativa è arrivata alla sua quinta edizione (e andrà avanti fino al 2026) ed è davvero una grande festa per coloro che amano il cinema.

È un’iniziativa proposta al pubblico da parte di Anec e Anica, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, che si inquadra nell’ambito di CINEMA REVOLUTION, una campagna promozionale che rilancia il cinema italiano e internazionale, proprio grazie ad una tariffa agevolata sui biglietti per guardare tutti i film al cinema, sia italiani che europei.

I giorni in cui ci sarà questa promozione imperdibile sono 10, 5 a giugno e 5 a settembre. In particolare l’iniziativa partirà domenica 8 giugno 2025, con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi, fino a giovedì 12 giugno 2025. Gli altri 5 giorni in cui i biglietti del cinema costeranno solo 3,50 euro inizieranno il 21 settembre 2025 e finiranno il 25 settembre 2025.

Insomma, questi saranno 10 giorni da sogno da vivere quest’estate, sia per chi rimane in città sia per chi si sposta in qualche altra località italiana e non riesce a rinunciare al piacere del cinema. Sarà possibile infatti guardare tutti i film italiani ed europei al cinema a soli 3,50 euro, un prezzo davvero ridotto per godere dell’emozione che solo il grande schermo sa dare.

Saranno 10 giorni da sogno per chiunque approfitterà di questa grande festa che svolterà l’estate a tante persone, anche a coloro che rimarranno a casa. Chi vuole scoprire tutti i film in palinsesto può andare su cinemainfesta.it e sapere di più su questa incredibile iniziativa.