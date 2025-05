Clamoroso Verstappen, la notizia è appena arrivata: dove correrà l’anno prossimo

Novità a sorpresa per Max Verstappen. Il fortissimo pilota olandese potrebbe seriamente cambiare scuderia in Formula 1 nel 2026.

Il 2025 si sta confermando piuttosto particolare ed altalenante per la Red Bull, la scuderia di Formula 1 che negli scorsi anni aveva dominato le classifiche della massima competizione automobilistica. Un andamento che riguarda in particolar modo anche il campione del mondo in carica Max Verstappen.

Risultati non più totalmente dominanti quelli del pilota olandese, che è riuscito a vincere il recente GP di Imola, ma soltanto in mezzo a due deludenti quarti posti a Miami e nello scorso weekend a Monte-Carlo. Insomma, un Verstappen che deve fare i conti con una monoposto non più eccellente come un tempo, ma soprattutto con una maggiore concorrenza da parte delle McLaren.

I recenti problemi svelati durante alcuni dei primi gran premi stagionali tra Verstappen ed il suo team hanno alimentato nuove voci sul suo futuro. Nonostante un contratto valido fino al 2028, il campione olandese potrebbe seriamente pensare un addio a fine stagione dalla Red Bull. A confermare questa possibilità c’ha pensato un personaggio esimio della F1 che conosce molto bene Max e le sue esigenze.

Adrian Newey fa sognare la sua scuderia: Verstappen tentato dal cambio di team

A parlare è Adrian Newey, considerato l’ingegnere più rivoluzionario e affidabile di tutto il Circus. Il britannico ha lavorato anni al fianco di Max Verstappen in Red Bull, per poi cambiare aria e trasferirsi in Aston Martin, sposando così un nuovo progetto tecnico.

Dall’alto dell’ottimo rapporto che ha con il campione del mondo in carica, Newey ha voluto parlare del suo futuro, non escludendo affatto un possibile addio dalla scuderia di Milton Keynes negli anni a venire: “È un pilota formidabile, ma è anche una ‘bestia’ molto semplice, e lo dico in modo del tutto lusinghiero. Vuole solo una macchina veloce in cui mettere in mostra il suo talento. Sospetto che Max inseguirà sempre chi pensa possa produrre la vettura più veloce“.

Chissà se queste dichiarazioni avranno il sentore di un ‘invito‘ da parte dell’ingegnere a raggiungerlo in Aston Martin. Difficile che il trasferimento di Verstappen possa avvenire l’anno prossimo. Ma se la scuderia di Silverstone dimostrerà di aver avuto più lungimiranza e idee nel 2026 (con la rivoluzione ibrida delle power unit) rispetto alla Red Bull, l’olandese potrebbe prendere in considerazione questa opzione.

Intanto Newey ha confermato che l’anno prossimo il pilota di punta della Aston Martin sarà sempre il leggendario Fernando Alonso, che spegnerà 44 candeline tra un paio di mesi. Ma lo spagnolo non ha alcuna voglia di fermarsi.