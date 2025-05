Ciclone in Italia, occhio a queste date: non potrete uscire di casa

È opportuno segnare delle date sul calendario perché in questi giorni non si potrà uscire di casa: ci sarà un ciclone in Italia!

Da quando è arrivata la Primavera, in Italia siamo stati abituati ad un clima piacevole con sole e temperature gradevoli, tanto che in molti hanno approfittato per andare al mare o al lago per prendere il sole oppure per fare delle passeggiate nella natura. Anche a Pasquetta il clima è stato bello in quasi tutta Italia e, anche ora che è maggio, sembrava andare così.

Se non fosse che questo bel tempo non dovrebbe durare ancora a lungo, anzi ci sono delle date che conviene segnare sul calendario perché non si potrà letteralmente uscire di casa. Infatti è previsto un ciclone in Italia e quindi maltempo in varie zone della nostra Penisola. Ecco dove ci concentrerà il brutto tempo.

Dove e quando ci sarà il ciclone in Italia

Nei prossimi giorni il bel tempo che si è instaurato in Italia ci dirà momentaneamente arrivederci. Sì, perché per metà settimana è previsto sul Mediterraneo l’arrivo di un potenziale ciclone causato da infiltrazioni fresche e instabili nord-atlantiche e da correnti più fredde provenienti dall’Est Europa.

Il ciclone si potrebbe sviluppare sull’Africa settentrionale, in particolar modo tra Algeria e Tunisia, sottovento alle catene montuose che si trovano qui. Sembrerebbe una tipica depressione orografica, come quelle che spesso si formano in autunno. Questa depressione potrebbe poi sfociare in un ciclone mediterraneo tra il Canale di Sardegna e quello di Sicilia, causando piogge e nubifragi.

Non si sa ancora bene quale sarà la traiettoria di questo ciclone ma potrebbe svilupparsi appunto da metà settimana, quindi tra mercoledì sera, giovedì e venerdì. Secondo gli aggiornamenti del modello americano GFS, il ciclone potrebbe caratterizzarsi con forti precipitazioni e accumuli di pioggia totali superiori ai 150 mm sull’arco ionico ed interessare in gran parte il Sud, soprattutto Sicilia e Calabria.

Anche il modello europeo ECMWF si esprime allo stesso modo, però vedrebbe coinvolte da questo ciclone anche la Sardegna e il Medio Adriatico. Si può dire dunque che il Nord non verrà coinvolto più di tanto da questa depressione, ma in Val Padana ci potrebbero essere dei forti temporali serali. Insomma, per qualche istante la primavera dirà arrivederci in tante regioni d’Italia a causa di questo maltempo che giungerà a metà settimana.