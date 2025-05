Il modello predatorio del capitalismo: non si trovano i soldi per la sanità ma si parla d’ambiente

Oggi sono chiamato al TEDx, che cosa sia il TEDx lo potete facilmente scoprire da un qualsiasi motore di ricerca, a fare un intervento come speaker il 31 di maggio la sera alle ore 20 a Comacchio.

Perché mi hanno chiamato a parlare? Beh, mi hanno chiamato per una ragione fondamentale e la ragione è che io mi occupo di economia umanistica ormai da una decina d’anni, ho scritto libri, ho fatto interventi un po’ dappertutto. E ora mi chiamano per un evento internazionale con un format che da 25 anni si ripete, quello del TEDx appunto.

Perché? Perché noi diciamo delle cose diverse. Prima di tutto la fiducia nei confronti dell’intelligenza artificiale. Io continuo a vedere e a partecipare, essere chiamato a convegni sull’intelligenza artificiale.

Le scelte europee e gli investimenti

Poi la facilità con la quale si cambiano le rotte senza neanche chiedere scusa alla gente. Prima si parlava di ESG cioè Environment, Social and Governance, ora parliamo di Environment, Social and Geopolitics, spostando l’attenzione dalla governance delle imprese, cioè il mondo civile, alla geopolitics perché si vuole fare industria militare. Queste sono le scelte europee, sono delle scelte amorali, io direi anzi immorali.

Perché? Perché non si trovano i soldi per darli alla sanità, alle pensioni, alla scuola, all’assetto idrogeologico del paese, poi si parla d’ambiente ma poi si fanno delle deroghe alle regole di bilancio e di finanziamenti sulle quali ci hanno rotto le scatole per dieci anni e poi dopo invece si dice ‘ah ma per produrre delle bombe questo è perfettamente legittimo’. Ecco io credo di fare questa pillola per voi sulla rubrica di Radio Radio perché voglio chiarire che questo è il cuore dell’economia umanistica che è un’economia prima di tutto di tipo pacifista. C’è un’economia per l’uomo e a favore dell’uomo e non contro l’uomo per cui bisognerebbe avere delle regole di economia umanistica secondo me perché è un’economia della pace.

Il modello predatorio del capitalismo

Questo è un concetto semplice da capire mentre l’economia capitalistica come modello predatorio basato sulle esportazioni è un modello che conduce allo scontro qualche volta purtroppo anche di tipo bellico. Queste cose vi volevo dire perché credo che al di là di commentare i giornali, come faccio tutti i giorni, credo che sia anche legittimo da parte mia ogni tanto parlarvi filosoficamente della mia visione delle cose, non essere soltanto un opinionista che legge testi di altri, ma anche commenta quello che dice e pensa lui. Credo che questo sia onestamente il ruolo di un libero pensatore e come tale vi invito, se avete piacere, di seguire a Comacchio il TEDx. Di quest’anno 2025 in cui sarò uno dei relatori il 31 di maggio alle ore 20.



Malvezzi Quotidiani – L’Economia Umanistica spiegata bene con Valerio Malvezzi