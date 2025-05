Cancellato definitivamente da Netflix: non si farà la seconda stagione

La seconda stagione di questa amata serie Netflix non si farà. La produzione è stata cancellata definitivamente dalla piattaforma di streaming.

Tantissime persone sono abbonate a Netflix, la piattaforma di streaming su cui vedere film, serie tv, documentari, programmi di intrattenimento e cartoni animati. Soprattutto le serie tv di Netflix, negli anni, sono diventate virali, entrando nei cuori di tante persone che aspettano con impazienza i capitoli successivi.

Purtroppo, però, c’è una brutta notizia per i tanti spettatori delle produzioni Netflix perché pare che la seconda stagione di un’amata serie non si farà. Ecco di quale si tratta e il motivo di questa scelta che ha spiazzato tutti.

La seconda stagione di questa serie Netflix non si farà

Netflix ha deciso di cancellare definitivamente una serie tv fra le più promettenti del suo catalogo, quindi purtroppo, ha annunciato che non si farà una seconda stagione. Il pubblico ovviamente è triste per questa decisione che è stata presa a malincuore ma per giuste ragioni.

La serie in questione è “Manuale per Signorine”, una fiction in costume ambientata in Spagna, che segue un po’ le orme dell’amatissima serie, sempre di Netflix, Bridgerton. Un dramma in costume, con un approccio moderno ed innovativo, che sembrava davvero promettere bene, se non fosse che Netflix ha deciso che la seconda serie non si farà.

Nonostante il finale della prima stagione fosse rimasto aperto proprio per dare spazio ad un’eventuale sequel, così non sarà, con grande disappunto del pubblico che aveva apprezzato questa serie. In effetti El Confidencial Digital aveva confermato una seconda stagione ma la realtà è ben diversa. Infatti, sembra che Netflix non se la stia passando bene e, in questo periodo di aggiustamenti di budget, ha dovuto rinunciare a progetti particolarmente costosi come appunto è il dramma in costume narrato in “Manuale per signorine”.

Ambientazioni e outfit, infatti, aumentano di molto il costo del prodotto. Considerando che la serie non è riuscita a diventare un fenomeno virale su Netflix, come invece si sperava, la piattaforma ha deciso di cancellarla. Dunque, a meno che non ci siano sorprese, la serie in costume ambientata in Spagna di Gema R. Neira, con protagonisti Nadia de Santiago (che nella serie interpreta Elena Bianda) e Álvaro Mel (che veste i panni di Santiago), non avrà un seguito oltre la prima stagione.