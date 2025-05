Bagnaia, l’ultima decisione sconvolge il mondiale MotoGP: c’entra Rossi

La strategia di Pecco Bagnaia per tornare a vincere in MotoGP e andare a caccia dei fratelli Marquez, che stanno dominando la classifica.

La stagione motociclistica di Pecco Bagnaia è incominciata col piede sbagliato. Il pilota torinese infatti non è riuscito finora ad ingranare con la sua nuova moto, la Desmosedici GP25, che gli sta dando non pochi problemi. Un feeling al momento assente e che inficia in maniera evidente sulle prestazioni del ducatista.

Se Bagnaia sta andando a rilento, il suo rivale diretto Marc Marquez, passato nel team principale Ducati da inizio anno, sta invece dominando. Primo nella classifica piloti, quasi impeccabile nei gran premi finora disputati. Sono ben 51 i punti attuali di distanza tra Marquez e Pecco, il quale deve rimettersi in carreggiata il prima possibile.

Per farlo, il centauro italiano ha approfittato di un evento andato in scena nelle scorse ore. Una sorta di ‘ritorno in famiglia’ per Bagnaia, che in questo modo spera di ritrovare fiducia ed energie per poter tornare a primeggiare, o quanto meno a combattere per il titolo. Una manifestazione voluta fortemente da Valentino Rossi, altro asso delle due ruote.

Valentino Rossi e l’evento al Mugello con i suoi allievi: presente anche Bagnaia

Questo fine settimana si torna a correre. La MotoGP fa tappa a Silverstone, uno dei circuiti più iconici del motomondiale. Pecco Bagnaia, per arrivarci al meglio e con il massimo della fiducia, ha accettato l’invito del suo idolo e maestro Valentino Rossi: una giornata di prove sul circuito del Mugello con tutti i membri dell’Academy.

Il ‘Dottore‘ ha dato il buon esempio rispolverando la sua iconica Yamaha R1 GYTR, regalatagli dalla Casa di Iwata dopo il suo ritiro dalla MotoGP. Una giornata in famiglia dunque per tutti coloro che hanno mosso i primi passi concreti nel mondo delle moto proprio grazie alla VR46 Academy, il grande progetto di Rossi che ha permesso a tanti di debuttare nelle competizioni ufficiali.

Oltre a Bagnaia erano presenti anche altri piloti di spessore come Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, fino a Celestino Vietti. Una giornata di passione per il rombo dei motori e di divertimento, ma anche di preparazione fuori dagli schemi in vista del GP di Silverstone.

Bagnaia, a margine dell’evento al Mugello, ha voluto esprimere ottimismo per la prova del weekend in terra britannica: “L’obiettivo è avere più confidenza con l’anteriore per poter guidare come vorrei. Sono sempre stato molto forte a Silverstone, mi piace la pista e non vedo l’ora di tornarci“. Ora sta a Pecco trovare il feeling con la Ducati GP25 e tornare a dominare sulle piste.